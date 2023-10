L'olimpionico Tortu contro la Citroën Ami: una sfida mai vista all'insegna del green

MILANO - La sfida mai vista prima è andata in scena all'Arena di Milano: sprint sui 60 metri tra il velocista olimpionico Filippo Tortu (oro nella staffetta 4x100 a Tokyo ma anche primo italiano della storia a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri) e la Citroën Ami. Il campione contro il quadriciclo elettrico emblema della mobilità green su cui punta il marchio francese, con l'intero gruppo Stellantis. In pista ha stravinto Tortu, ma non è questo che conta: dietro la kermesse c'è un messaggio importante. E' rivolto dalla Citroën a una platea di studenti (800 quelli presenti all'Arena, 15mila quelli già coinvolti) e a società sportive per spiegare i pregi della mobilità elettrica ma anche per combattere fenomeni allarmanti come il bullismo e il cyberbullismo.

"Mi fa piacere proporre ai ragazzi valori veri come quelli che trasmette l'atletica - spiega Tortu – e mi piace ricordare che prima dellla gara siamo tutti uguali, abbiamo tutti le stesse chance! Così dev'essere nella vita. Ho accettato con piacere questa sfida anche perché Ami è ormai una compagna di viaggio affidabile, che mi segue ogni giorno in allenamento e mi consente mi muovermi in agilità a Milano, dove abito". Papà Salvino segue i training di Filippo proprio a bordo della My Ami Buggy aperta, come faceva in altri tempi Carlo Vittori con Mennea, utilizzando però una Vespa.

Nell'incontro presso la storica Palazzina Appiani, gioiello neoclassico oggi gestito dal FAI, il direttore marketing Alessandro Musumeci ha spiegato che la scelta di Tortu come testimonial è legata alla sua immagine di "portatore straordinario di valori veri". E ha aggiunto: "L'iniziativa si integra nella visione complessiva strategica di Citroën, contribuendo al nostro impegno nel promuovere l'elettrificazione. Del resto la rivoluzionaria Ami rappresenta una soluzione di mobilità accessibile a tutti, sostenibile, ultra-compatta e maneggevole, che facilita la vita quotidiana ai cittadini. E anche agli sportivi”.

L’evento si inserisce in una più ampia cornice di attività che il marchio sta portando avanti per supportare la transizione energetica verso una mobilità più green. Con il progetto Drive all electric ha intensificato l'impegno nella promozione di una mobilità elettrica per tutti. E Easy Go offre una innovativa formula di leasing che rende l’elettrico più vantaggioso rispetto all’uso e acquisto di una motorizzazione tradizionale. Ma la campagna green si svolge anche attraverso il rinnovo della gamma ë-C4 e ë-C4 X grazie ad un nuovo abbinamento motore/batteria e l’introduzione della nuova tecnologia Hybrid 48V su C5 Aircross per facilitare l'accesso alla mobilità elettrica. Inoltre la prossima settimana a Parigi verrà svelata la nuova C3 elettrica.

"Per quanto riguarda Ami – ha concluso Musumeci – è una soluzione anticonformista adatta ai più giovani. Si può guidare a partire dai 14 anni e offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in meno di 4 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo di bordo. Ha molto incontrato il favore del pubblico, come dimostrano gli oltre 13.000 clienti che l’hanno scelta dal lancio. Nonostante la fine degli incentivi statali, anche settembre si è chiuso con ottimi risultati commerciali e una quota di mercato pari al 60% nel settore dei quadricicli elettrici".