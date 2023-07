Porsche Taycan vola silenziosamente da Bangkok a Singapore. Record sulla distanza di 1.844 km coperti in 29 ore e 15 minuti

Un record legato alle caratteristiche dell’auto, ma anche all’efficienza dei punti di ricarica rapida Hpc (Recharge High-Performance Charging) di Shell, quello stabilito dalla Porsche Taycan che ha coperto i 1.844 km che dividono la periferia di Bangkok dai Gardens by the Bay a Singapore in 29 ore e 15 minuti. Il tempo è stato registrato nel Singapore e Malaysia Book of Records. I piloti che si sono alternati al volante della sportiva elettrica di Porsche, nella versione Taycan 4S Cross Turismo, hanno infatti sfruttato in modo ottimale l’autonomia fino a 512 km e la disponibilità lungo il percorso delle colonnine Abb in CC da 180 kW e 360 kW che Shell ha installato dallo scorso novembre per soddisfare la crescente domanda di ricariche elettriche nella regione. Lungo il percorso, la Taycan è stata mantenuta entro i limiti di velocità delle diverse zone attraversate per non invalidare il record. Dirigendosi a sud attraverso la penisola thailandese, la livrea speciale del 75mo anniversario dell’auto ha attirato molta attenzione a ogni fermata di ricarica e mentre si faceva strada da Chumphon a Nakhon Si Thammarat e più a sud verso Hat Yai.

Assicurandosi che ogni fase del viaggio si svolgesse senza intoppi, il team ha prenotato le colonnine Shell HPC 60 minuti prima dell’arrivo per eseguire la ricarica più velocemente possibile. Al calar della notte la Taycan 4S Cross Turismo ha attraversato il confine di Sadao dirigendosi verso la prima tappa in Malesia al Porsche Center Penang. Nell’oscurità i fari a Led Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) hanno illuminato perfettamente la strada mentre l’Adas per il mantenimento della corsia ha fatto viaggiare l’auto nella posizione ottimale sulla carreggiata. Dopo un altro intervallo di ricarica presso la Shell Recharge Tapah, la Taycan ha compiuto il suo silenzioso viaggio attraverso la penisola malese.L’ultima ricarica è stata effettuata presso lo Shell Recharge Tangkak all’estremità dello stato di Johor. I tre piloti hanno superato il confine tra Malaysia e Singapore nelle prime ore, nonostante una coda al checkpoint di Tuas. Dirittura d’arrivo lungo l’Ayer-Rajah Expressway fino a Singapore, dove l’auto è arrivata alle 10 e 15 ora locale fermandosi all’interno dei pittoreschi giardini di Gardens by the Bay.

«La nostra prima auto sportiva completamente elettrica, la Porsche Taycan - ha affermato Andre Brand, general manager di Porsche Singapore - è già il punto di riferimento per prestazioni sportive, maneggevolezza dinamica e ricarica efficiente. Ora, eleviamo ulteriormente le possibilità d’uso delle nostre auto elettriche dimostrando con questo primo record EV dalla Thailandia a Singapore che i viaggi transfrontalieri su lunghe distanze in elettrico possono essere veloci e senza soluzione di continuità».