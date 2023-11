Porsche, per le turbo in arrivo un nuovo scudetto grigio. Tinta Turbonite metallizzata enfatizzerà i modelli ad alte prestazioni

Dalla prossima generazione della Panamera, che verrà svelata in prima mondiale il 24 novembre durante un evento a Shanghai, le Porsche con motore turbo saranno caratterizzata da una differente versione dello scudetto in cui l’oro verrà sostituito dal grigio metallizzato Turbonite. Per enfatizzare l’unicità dei modelli Turbo - che da quasi 50 anni occupano sono sinonimo di prestazioni decisamente elevate e rappresentano l’epitome di ogni serie dei modelli - Porsche affina ancora una volta il proprio look ricorrendo all’esclusiva tinta Turbonite che sarà utilizzata anche su una serie di altri componenti esterni ed interni selezionati, conferendo ai modelli Turbo un aspetto ancora più inconfondibile. Porsche introdurrà successivamente questa differenziazione più marcata in tutte le serie di modelli. In futuro in tutte le Turbo, le scritte sulla parte posteriore e l’apertura Daylight Opening (Dlo) così come le cornici dei finestrini avranno una finitura Turbonite.

A seconda della serie questa specifica finitura andrà a caratterizzare ulteriori dettagli come gli intarsi nella grembialatura anteriore, i raggi o gli aeroblade nei cerchi in lega leggera. Tutti i modelli di punta ad alte prestazioni proporranno il nuovo stemma - oltre che sul frontale - anche sui cerchi in lega leggera e sul volante. Porsche prevede inoltre di caratterizzare con il grigio metallizzato Turbonite anche alcuni componenti selezionati degli interni, come ad esempio le modanature e le cinture, nonché una serie di comandi come l’interruttore della modalità e il pannello di controllo del climatizzatore. «Nel 1974 abbiamo presentato la prima 911 turbo - spiega Michael Mauer, vice president style di Porsche - e da allora la sigla Turbo è diventata sinonimo dei nostri modelli di punta ad alte prestazioni, diventando più o meno un marchio a sé stante».

«Ora vogliamo rendere le Turbo ancora più visibili e differenziarle in modo più marcato da altre derivate come la Gts. Ecco perché abbiamo sviluppato un’estetica Turbo distintiva. D’ora in poi, le versioni Turbo presenteranno un aspetto coerente in tutte le serie di modelli: un look elegante, di alta qualità e molto speciale».