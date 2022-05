Raid degli Etruschi: dal 23 al 26 giugno tornano le auto storiche nella Tuscia

Un lungo week end tra acque termali, Viterbo dei Papi, isole del lago di Bolsena e siti storici di un territorio - quello della Tuscia - che nei primi giorni d’estate esprime tutto il suo splendore. Questo è l’accattivante programma del Raid degli Etruschi, terza edizione di una manifestazione riservata alle auto storiche e in programma dal pomeriggio del 23 giugno al brunch di domenica 26.

Anche quest’anno la pattuglia tedesca delle mitiche OM non si è fatta scappare l’opportunità di un grand tour che vuole unire al ritmo lento del piacere del viaggio con le amate auto d’epoca la meraviglia per i borghi, i chiostri, le acque termali del Viterbese. Al tutto va aggiunto un aspetto caratterizzante della manifestazione e particolarmente gradito dagli equipaggi stranieri: l’enogastronomia, declinata nei significati che da quasi tremila anni attirano in queste zone gli amanti di un vivere gaudioso.

L'evento

La classifica finale verrà stabilità sulla base di prove di precisione al centesimo di secondo, con gli errori ricalcolati in base all’anzianità della vettura. L’anno scorso una OM del ‘22 riuscì a prevalere su una agguerrita Fiat 600 Multipla. Giusto un pizzico di agonismo, per alternare la visita alla Cattedrale di Orvieto alla sosta nel fantastico Museo della Ceramica di Civita Castellana, la cena di gala nel chiostro della Chiesa della Santissima Trinità di Viterbo alla degustazione dei pesci lattarini col tipico vino Cannaiola, fornito direttamente dalle cantine dei pescatori del lago di Bolsena.

Gli Etruschi, i Papi…gente che sapeva prender la vita nel suo giusto verso. Lo hanno capito bene gli equipaggi che verranno a Viterbo dalla Germania: per i club che iscrivono almeno cinque equipaggi è previsto uno sconto sulla tassa di iscrizione. Bene, loro hanno fondato la “Scuderia di Amici Tedeschi”. E torneranno tutti a ripetere “Wunderbar, wunderbar”, contenti di aver cominciato a conoscere luoghi e piaceri dei nostri antenati.