Renault, attacco al premium con 3 punte: Espace, Koleos e Talisman ipertecnologiche ed eleganti

PARIGI - Renault è intenzionata a dire la sua nel mondo premium. E per farlo si affida a un attacco a quattro punte, rappresentate dai modelli che si collocano al vertice della sua offerta: l'Espace, che può essere considerata l'ammiraglia del marchio, la Talisman berlina e Sporter station wagon e il crossover Koleos. Tutti modelli reduci da recenti interventi che ne hanno arricchito i contenuti sia tecnologici, sia qualitativi.

Ciascuna in modo coerente con la propria specificità, queste vetture hanno beneficiato di una serie di interventi comuni volti a evidenziarne l'appartenenza all'alto di gamma. Per quato riguarda il look, ad esempio, si fanno notare i cerchi ruota di grandi dimensioni e la firma luminosa a Led con l'inconfondibile forma a C, Led che nel caso di Talisman e Koleos caratterizzano anche i fari antinebbia.

In tema di infotainment e connettività, le «magnifiche quattro» Renault condividono il sistema R-Link-2 che grazie alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay permette ora di utilizzare le app degli smartphone più diffusi riproducendone le familiari icone sul display di bordo da 8,7 pollici del sistema Multi-Sense, un'esclusività tecnologica delle Renault di alta gamma che consente di gestire numerose (per qualcuno anche troppe) funzioni di bordo. Alcune di queste sono gestibili anche in remoto, dallo smartphone, grazie all'app My Renault che inoltre garantisce l'accesso ai servizi che la casa mette a disposizione dei propri clienti.

Per quanto riguarda gli Adas, cioè i sistemi di assistenza alla guida, Koleos si allinea alle «colleghe» adottando il regolatore di velocità adattivo, che rispetta automaticamente la distanza di sicurezza, e il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore. Su Espace invece fa il suo ingresso il dispositivo di apertura automatica a mani libere del portellone che già equipaggia Talisman e Koleos.

A ottimizzare la dinamica di guida concorrono sia il telaio 4Control a quattro ruote sterzanti, che regala e vetture di dimensioni importanti come Talisman ed Espace (mentre Koleos dispone della trazione integrale All Mode 4x4-i, dove «i» sta per intelligente) un'agilità insospettabile, sia le raffinate sospensioni a smorzamento pilotato massimizzano il comfort dei viaggiatore grazie alla capacità di adattare – fino a 100 volte al secondo – la risposta in base a numerosi parametri che vanne dalle condizioni del fondo stradale alle abitudini di guida del conducente.

Nella gamma motori, infine, fa il suo esordio il Tce 225 Edc Fap, 1.8 turbo da 225 cv a iniezione diretta dotato di filtro antiparticolato per motori a benzina e abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti che equipaggia le versioni più performanti di Talisman ed Espace. Per quanto riguarda l'alimentazione a gasolio, entra in scena una nuova famiglia di propulsori denominata Blue dCi che equipaggia i modelli premium del catalogo Renault con le due versioni più potenti, rappresentate dai 2.0 da 160 e 200 cv abbinati al cambio automatico doppia frizione a 6 marce.

Tenendo presenti soltanto le nuove motorizzazioni – quelle precedenti sono disponibili fino a esaurimento delle scorte – la casa della losanga offre la sua gamma premium con un listino che per la Espace spazia da 44.150 a 51.400 euro, mentre la Talisman parte da 40.000 euro per arrivare a 45.450 (la berlina, perché la corrispondente Sporter costa 1000 euro in più). Nel caso di Koleos, equipaggiata esclusivamente con il turbodiesel 2.0 dCi da 175 cv abbinato a un cambio automatico Cvt a variazione continua, si parte da 38.050 euro per la versione a 2 ruote motrici e si arriva ai 44.900 della vettura con trazione integrale All Mode 4x4 nell'allestimento top Initiale Paris.