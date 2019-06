Ricarica “alla spina” per veicoli elettrici: il servizio E-Gap sbarca a Roma

ROMA - Sono ecologiche e rappresentano il futuro della mobilità sostenibile nelle grandi città, ma con le vetture elettriche il rischio di rimanere con la batteria a terra senza avere una colonnina a portata di mano è sempre in agguato. Da oggi a Roma è però possibile scongiurare l’incognita di dover tornare a piedi grazie al servizio di ‘charging on demand’ di E-Gap, società che su chiamata accorre con i propri mezzi per offrire un pieno immediato di corrente all’automobilista in panne.



Roma è la seconda città dopo Milano a sperimentare il rifornimento veloce di E-Gap, azienda 100% italiana e prima realtà in Europa ad introdurre sul mercato un servizio di ricarica rapida su richiesta e in mobilità per i veicoli elettrici, attraverso l’utilizzo di furgoncini dotati di batterie che raggiungono il mezzo in avaria e, terminato il pieno, ne permettono la ripartenza. “Il servizio è al momento attivo dalle ore 6 alle 22 e per prenotarlo basta scaricare su smartphone o tablet l’apposita app dallo store Apple o da Google Play – spiega Francesco De Meo, direttore Marketing di E-Gap -. I prezzi vanno dai 15 ai 30 Euro a ricarica e dipendono innanzitutto dalla disponibilità temporale dell’utente: più urgente è la priorità della richiesta, ad esempio un pieno da effettuare entro un’ora e mezzo, maggiore è il costo. Un altro parametro che influenza il costo finale è la quantità di energia che viene messa all’interno del motore nelle tipologie small, medium e large, pari rispettivamente a 5, 10 e 15 kW”.I van di E-Gap attivi a Roma sono per il momento due e serviranno il centro storico e la zona nord della città (Vigna Clara, Fleming, Prati, Foro Italico, Parioli, Trieste e quartiere Africano), mentre a breve i furgoncini dell’azienda italiana sbarcheranno in altre otto metropoli estere selezionate in base all’elevato tasso di crescita di veicoli elettrici: Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.