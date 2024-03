SciAbile, la mobilità deve essere per tutti. A Salice d'Ulzio il progetto BMW festeggia 21 anni, coinvolti oltre 400 allievi

SALICE D’ULZIO - Sauze d’Oulx, la montagna SciAbile. Da oltre 20 anni lo è ancora di più grazie al progetto nato nel 2003 dalla collaborazione tra la Scuola di sci Sauze Project e BMW Italia. Sciabile permette a persone con disabilità di ricevere lezioni di sci gratuite sulle nevi di Sauze d’Oulx (TO), per un numero di partecipanti sempre maggiore accolti, anno dopo anno, in un clima di inclusione e passione per lo sport. Protagonisti della 21esima edizione, l’atleta paralimpica Carlotta “Cocca” Visconti e il pilota e fondatore di Diversamente Disabili, Emiliano Malagoli. Un evento dedicato ai progressi compiuti dal progetto SciAbile, come alla condivisione delle storie fonte di ispirazione di tutte le persone coinvolte, maestri e atleti. Il conteggio delle ore di lezione di sci erogate dall’inizio delle attività supera le 16 mila, con più di 1.700 allievi coinvolti. Le attività di SciAbile crescono in parallelo al numero di partecipanti, come le attrezzature specifiche utilizzate sempre con il fondamentale contributo dei maestri di sci e snowboard specializzati. Un progetto partito con poche decine di allievi per superare, negli ultimi anni, le 400 persone a stagione. Il livello di competenze raggiunto dagli istruttori della scuola di sci Sauze Project garantisce corsi specifici per ogni tipologia di disabilità (fisica e motoria, sensoriale, intellettivo-relazionale), oltre a richiamare dall’estero una fetta importante di partecipanti. A rendere ancora più speciale il sapore dell’evento è stata la cena completa di esperienza culinaria-sensoriale offerta ai partecipanti.

Al buio il piatto di apertura proposto dallo chef stellato Gianfranco Pascucci, come il dolce che ha concluso la serata preparato dallo chef Fabrizio Fiorani. La degustazione, guidata da Salvatore Vaccaro, collaboratore per la comunicazione dello chef Pascucci, ha permesso di assaporare le eccellenti preparazioni in modo inedito, rinunciando alla vista e applicando gli altri sensi per superare l’iniziale confusione e poi orientarsi e apprezzare ciò che veniva servito. «Le aziende moderne devono restituire valore alla società ed essere capaci di offrire risposte alla principali tematiche contemporanee», ha dichiarato Roberto Olivi, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di BMW Italia. «Con il progetto di responsabilità sociale d’impresa SpecialMente, e in particolare con SciAbile, offriamo da oltre vent’anni un esempio concreto su come si possa affrontare il tema della disabilità e dell’inclusione partendo dai grandi insegnamenti del nostro brand ambassador Alex Zanardi, che è stato uno dei promotori della scuola di sci di Souze d’Oulx sin dall’inizio».