Smart #3 debutta a Roma. Al via il tour italiano della nuova era del brand sino-tedesco

In uno scenario tra Dolce vita e futurismo, Mercedes toglie i veli, per la prima volta in Italia, al nuovo Suv compatto con cuore sportivo che sarà in vendita all’inizio del 2024 e festeggia i 25 anni della piccola che ha fatto la storia della mobilità urbana

È Roma la cornice scelta da Smart per la prima assoluta italiana della #3, il veicolo che incarna le dimensioni e le forme della nuova strategia del marchio di Mercedes-Benz: un Suv lungo 4,4 metri, largo 1,80 m, alto 1,60 m, e con un passo di 2,79 m. Un vero sport utility vehicle da segmento C con cui Smart diventa letteralmente grande e si scosta dal simbolo di city car a due posti con cui è stata finora associata.

La piccola ma scattante auto urbana di Mercedes ha del resto compiuto i suoi 25 anni e la scelta di un party nella Capitale, che ha abbinato la celebrazione del traguardo dei cinque lustri con lo svelamento della #3, non è casuale: è Roma la città italiana che ha regalato a Smart i maggiori successi di vendita e un apprezzamento che continua anche dopo la svolta in full electric.

Il passo successivo alla svolta ecologica è stata l’adesione a dimensioni più grandi, che vanno oltre la Fortwo, ma che rispettano sempre il paradigma della compattezza. La Smart in versione Suv vuole portare i suoi ospiti anche nei percorsi extra-urbani, ma non rinunciare all’ambientazione cittadina. Questa filosofia va di pari passo con le prestazioni del motore e l’autonomia della batteria e, specificamente per la #3, con un design coupé più sportivo. La versione limitata 25th Anniversary Edition ha anche il tetto panoramico.

La prima italiana di #3 si è svolta a porte chiuse con una festa a inviti presso il ristorante Mediterraneo del Maxxi, tra atmosfere da Dolce Vita e allestimenti futuristici che hanno celebrato l’universo Smart e la sua evoluzione attraverso i diversi modelli in cui è stata proposta la piccola intelligente di casa Mercedes.

Su scala globale la #3 era già stata svelata ad aprile al Salone dell’Auto di Shanghai. Non è un caso, perché già dalla #1 (Suv di categoria B, in vendita in Italia da qualche mese) Smart è diventata – oltre che “grande” - cino-tedesca per via dell’alleanza tra Daimler e Geely. I due nuovi modelli sono, dunque, ideati e progettati a Stoccarda ma prodotti negli stabilimenti del gruppo cinese. Anche la smart #1 ha partecipato al party romano affiancando la #3 e resterà presso il Maxxi per i test drive di tutti i potenziali clienti o, semplicemente, di tutti gli appassionati e curiosi della nuova Smart. I due modelli partiranno poi per un tour italiano che farà tappa in sei città, da Sud a Nord.

Porte aperte stavolta, ma la #3 per ora si può solo ammirare, non guidare. Si può seguire, però, sul sito e sulla newsletter dedicata del brand, per restare informati sul suo cammino verso la rete di agenti smart, dove arriverà probabilmente nel primo trimestre del 2024.