Smart, arriva il Winter Tour dedicato alla #1. Prenderà il via il 4 e 5 novembre a Napoli e toccherà sette località italiane

Partirà il 4 e 5 novembre da Napoli il winter tour di Smart, che incontrerà i fans del brand in altre sei località italiane quali Pescara, Rimini, Firenze, Milano, Torino, e Cortina D’Ampezzo, dove è prevista l’ultima tappa per il 16 e 17 dicembre. Nel corso di quello che sarà un vero e proprio roadshow, sarà possibile salire a bordo e guidare Smart #1: il primo “ smart utility vehicle”, che rivisita la formula di successo del marchio riproponendola in un formato più grande e sportivo. Con una potenza di 272 CV, che nella variante Brabus, a trazione integrale, arriva fino a 428 cv, la nuova Smart #1 viaggia veloce e, grazie ad una batteria da 66 kWh, offre un’autonomia fino a 440 km nel ciclo WLTP.

Altrettanto rapidamente si ricarica, visto che accetta fino a 150 kW in DC e 22 kW in AC. Con tre allestimenti disponibili, denominati, rispettivamente, Pro+, Premium e Brabus, Smart #1 è già ordinabile e prevede tempi di consegna e prezzi trasparenti. Inoltre, propone l’offerta di noleggio a lungo termine Smart mobility RENT della durata di 48 mesi per una percorrenza di 60 mila km che, per la variante pro+, prevede 5.000 euro di anticipo e 48 canoni da 579 euro IVA inclusa.