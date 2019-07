Le Smart elettriche sbarcano in Sardegna con nuove formule di noleggio

ROMA – La partnership tra Smart e Edilfar Rent – società leader nel noleggio di veicoli elettrici – si consolida con l'apertura di un nuovo hub di noleggio in Sardegna. Dopo Roma, Milano, Bergamo e Modena, arriva un nuovo eco-mobility point nel cuore della città di Olbia che apre una nuova porta di accesso alla mobilità 100% elettrica di Smart EQ fortwo e forfour, proponendo una soluzione di mobilità ‘ecofriendly’ dedicata al tempo libero.

L’apertura della nuova sede – favorita anche dalla partnership con Autoelegance e Relais de la Costa – ha l’obiettivo di sviluppare un ecosistema di mobilità elettrica in Costa Smeralda, unendo prodotto, infrastrutture e servizi. D'altronde già dal 2014, Edilfar Rent si è affermata come leader nel noleggio di vetture elettriche, con oltre 7.000 noleggi a zero emissioni, equivalenti a oltre 1.750.000 chilometri percorsi, contribuendo così a risparmiare oltre 170 tonnellate di CO₂.

“Grazie all’ampliamento del nostro network sul territorio italiano, siamo in grado di garantire un servizio di noleggio premium che guarda al futuro, sostenendo la diffusione e l’utilizzo di automobili a zero impatto ambientale”, ha dichiarato Marco Berti, Presidente e Amministratore Delegato di Edilfar Rent. “L'apertura di questo nuovo punto di noleggio e la partnership con Edilfar Rent e Hotel Relais De La Costa rappresentano un passo importante nella promozione della mobilità sostenibile, non solo ad Olbia, ma sull’intero territorio regionale”, ha dichiarato Massimo Mele, Titolare Autoelegance. “La cultura della sostenibilità è alimentata anche dall’incontro di prodotti innovativi, servizi di mobilità e hospitality, riuniti in un unico format che pone il Cliente al centro”, ha dichiarato Luca Cagliero, General Manager Relais de la Costa.