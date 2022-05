Tariffa taxi da aeroporto Ciampino maggiorata del 60%, multato autista: sanzione di circa 3mila euro

Un tassista è stato multato dalla Polizia locale di Roma all’aeroporto di Ciampino per truffa. L’uomo è stato intercettato mentre era intento a contrattare con alcuni turisti una tariffa, maggiorata di oltre il 60% rispetto a quella in vigore per il servizio di trasporto presso il Centro Storico della Capitale. Notata la condotta anomala dell’uomo, già conosciuto e sanzionato in passato per altre azioni irregolari ed apparso anche in un servizio d’inchiesta realizzato dalla trasmissione televisiva «Le Iene», i caschi bianchi hanno immediatamente allertato la pattuglia di colleghi in servizio nella zona di destinazione dei clienti. Una volta giunti nella località prestabilita, gli agenti hanno potuto accertare l’abuso da parte del 71enne romano, il quale, avendo violato più disposizioni di legge, è stato sanzionato per un importo pari a circa 3mila euro. Nei suoi confronti scatterà anche apposita segnalazione agli organi competenti per gli ulteriori provvedimenti del caso.