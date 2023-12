Tesla Cybertruck potrà "navigare". Con un kit il pick-up si trasformerà in una barca per percorrere brevi corsi d'acqua

Lo ha rivelato Elon Musk in persona che Tesla ha intenzione di offrire un pacchetto speciale per trasformare il Cybertruck in una barca. No, non si potrà guidare il pick-up elettrico in pieno oceano, ma le modifiche lo renderanno capace comunque di "navigare" per qualche centinaio di metri. In passato il patron di Tesla aveva già affermato che il Cybertruck sarebbe stato "sufficientemente impermeabile" da poter fungere da barca e attraversare fiumi.

Di recente, Musk ha rivelato che l'obiettivo è rendere l'originale pick-up capace di attraversare il corso d'acqua tra la base spaziale Starbase di SpaceX e South Padre Island in Texas, per una distanza stimata di circa 360 metri. C'è da ricordare anche che il Cybertruck stesso sia già in qualche modo predisposto per guadare dei corsi d'acqua, dato che è dotato della modalità "Wade" che pressurizza il pacco batterie per sigillarlo.