Tesla, maxirichiamo di 700.000 auto in Cina e Usa. Problemi al bagagliaio su Model 3 e Model S

PECHINO - Tesla sta richiamando quasi 200.000 veicoli in Cina per problemi con il bagagliaio e il cofano anteriore. La notizia è arrivata a poche ore da quella del tutti simile diffusa negli Stati Uniti, dove la creatura di Elon Musk ha richiamato mezzo milione di auto per lo stesso problema. Tesla e Musk sono estremamente popolari in Cina, anche se la reputazione dell’azienda ha subito un duro colpo quest’anno a seguito di una serie di incidenti, scandali e problemi di sicurezza dei dati.

L’amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha sottolineato che i difetti potrebbero influenzare le telecamere di backup dei veicoli o causare l’apertura improvvisa dei cofani durante la guida. La mossa riguarda tre lotti di auto prodotte tra il 2015 e il 2020. La società ha assicurato che ispezionerà le auto gratuitamente e risolverà i problemi.