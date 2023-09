Tesla, Musk crea il supercharger con drive-in e ristorante anni ‘50. Approvato progetto su Santa Monica Boulevard a Los Angeles

L’idea, che incredibilmente per Elon Musk guarda al passato, pare sia venuta al patron di Tesla nel lontano 2018. Ma ora, con una velocità ben diversa dai suoi veicoli spaziali di Space X, la municipalità di Los Angeles ha finalmente approvato il progetto della speciale stazione di ricarica con drive- in e ristorante in stile Anni ‘ 50 sul Santa Monica Boulevard nella città degli Angeli.

«Metteremo un drive- in vecchio stile, con un ristorante rock e cameriere su pattini a rotelle, assieme ad uno speciale Tesla Supercharger, in una posizione centrale a Los Angeles» ha ora twittato Musk concretizzando un’idea che era stata presentata nella sua ultima evoluzione durante il primo investor day del 2023. Le poche immagini diffuse mostrano un edificio a due piani con due schermi cinematografici separati e un totale di 32 colonnine per il Supercharger. Il periodico Carscoops riferisce che Rebecca Tinucci direttore senior per le infrastrutture di ricarica di Tesla, ha spiegato che il ristorante fa parte del piano d’azione di Tesla per offrire «esperienze di ricarica davvero fuori dalla norma» e che quindi quando aprirà finalmente i battenti, probabilmente sarà visitato molto più da automobili diverse dalle Tesla.