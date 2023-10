Tesla richiama quasi 55mila Model X in Usa per problema con la centralina

La National Highway Traffic Safety Administration ha annunciato che Tesla richiamerà 54.676 veicoli Model X prodotti dal 2021 al 2023 a causa di un potenziale problema con la centralina del veicolo, che potrebbe non rilevare correttamente un basso livello di liquido dei freni e di conseguenza non accendere una spia. Secondo l’Nhtsa, Tesla ha rilasciato un aggiornamento software over-the-air (Ota) gratuito per risolvere il problema. Al 10 ottobre, Tesla non ha segnalato incidenti, feriti o morti associati a questo problema, ha dichiarato l’ente regolatore.