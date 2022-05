Tesla ritira altri 100mila veicoli in cina per problemi di ricarica. Il richiamo riguarda Model 3 e Model Y prodotti tra il 2021 e il 2022

PECHINO - Tesla deve ritirare oltre 100.000 veicoli per un problema di ricarica. lo ha annunciato l’autorità di regolazione cinese. Si tratta della terza volta da aprile. Il guasto elettrico può portare a «un rallentamento della velocità del processore centrale» dell’ auto, nonchè a un potenziale malfunzionamento del touch screen, ha affermato il regolatore del mercato. «In casi estremi, il processore centrale potrebbe riavviarsi e lo schermo potrebbe non essere visualizzato, il che potrebbe costituire un pericolo», ha specificato.

Il richiamo riguarda 107.293 Model 3 e Model Y prodotti in Cina tra il 2021 e il 2022. Tesla aveva già ritirato dal mercato 128.000 veicoli all’inizio di aprile per un guasto dei componenti, poi altri 15.000 alla fine del mese scorso a causa di un problema software. L’anno scorso Tesla ha dovuto affrontare una raffica di reclami in Cina per presunti problemi di qualità e servizio. La Cina è il mercato più importante per il marchio, dove Elon Musk ha costruito una gigantesca fabbrica a Shanghai.