Tesla, in Usa offrirà ai clienti una prova di un mese della tecnologia di assistenza alla guida

Tesla offrirà una prova di un mese della sua tecnologia di assistenza alla guida Full Self-Driving (FSD) ai clienti esistenti e nuovi negli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal Ceo di Tesla, Elon Musk, e dal sito web dell’azienda. Musk sta anche richiedendo al personale di Tesla di dare dimostrazioni di FSD ai nuovi acquirenti e ai proprietari di veicoli in assistenza, secondo due e-mail verificate da una fonte di Tesla. Come riporta il sito Internautonews.com la mossa arriva mentre le vendite e i margini di Tesla sono sotto pressione a causa della concorrenza sui prezzi e del calo della domanda. L’FSD è un componente aggiuntivo dal prezzo di 12.000 dollari, che consente ai veicoli di navigare nelle strade cittadine. Tesla chiama i suoi sistemi di assistenza alla guida Autopilot e Full Self-Driving, ma afferma che le funzioni non rendono i suoi veicoli autonomi e richiedono la supervisione attiva del conducente.