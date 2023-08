Tesla veste la divisa della Polizia con Unplugged Performance. Forniture in California per sostituire auto e suv con motore V8

Attenzione all’ambiente o riduzione delle spese di gestione? Difficile saperlo, ma il fatto certo è che in California il corpo di polizia di South Pasadena ha ordinato - attraverso lo specialista Unplugged Performance - un primo lotto di Tesla fra Model 3 e Model Y che sostiuiranno progressivamente le berline con motore benzina V8 (definite in gergo interceptor) che sono utilizzate per gli inseguimenti e le altre attività e controllo sulle strade. L’iniziativa parte da uno specialista nel tuning e nella personalizzazione di auto elettriche con sede a Hawthorne, appunto la Unplugged Performance, che intuendo le potenzialità delle Tesla ha avviato attraverso la nuova divisione UPfit una diversificazione del business fino ad oggi rivolto solo ai privati, per poter fornire anche le flotte.

Oltre ai noti vantaggi legati alla propulsione elettrica, le Tesla UPfit offrono un plus iniziale già evidente: il costo del veicolo finito è di 91.990 dollari. Di questi 41.500 sono per l’adattamento a veicolo della polizia, con sedile posteriore blindato per il trasporto dei ‘fermatì, computer collegato con la centrale e le banche dati, paracolpi anteriore e posteriore, pneumatici speciali e tutto il corredo di sirene e di luci lampeggianti. La spesa è quindi inferiore di 7mila dollari meno di uno dei modelli più diffusi, il Ford Police Interceptor Utility Hybrid basato sul suv Explorer. «Siamo convinti del fatto che un’auto della polizia Tesla - ha detto Ben Schaffer, ceo di Unplugged Performance - adeguatamente equipaggiata sia l’ambiente più ampio, sicuro e confortevole in cui l’agente trascorre la maggior parte della sua giornata».

«Noi abbiamo la più profonda esperienza nello sviluppo di soluzioni olistiche integrate che funzionano perfettamente con l’esclusivo ecosistema Tesla. E ora siamo entusiasti di presentare la nostra divisione UPfit per veicoli della polizia certi di rappresentare con Tesla la scelta migliore sia per i contribuenti che per gli agenti».