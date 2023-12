Topolino, le curiosità della nuova piccola Fiat: dalle versioni Disney in mostra a Torino ai sedili che diventano teli da mare

Stellantis ha festeggiato i 100 del Lingottto assieme alla Walt Disney, che in contemporanea ha celebrato i 100 anni di Topolino, omonimo dell’auto che ha scritto la storia della motorizzazione italiana. L’evento si è svolto a novembre sulla pista del Lingotto, con la partecipazione di Daniel Frigo (manager Disney), John Elkann (Stellantis) e Olivier François (Fiat). Nell’occasione sono stati presentati 5 modelli unici della Topolino, uno firmato dal designer della Disney Giorgio Cavazzano, gli altri dedicati ai temi Abstract, Street, Modern e Historical, tutti esposti al Lingotto.

Da un piccolo quadriciclo come la Topolino non ci si può aspettare troppo in termini di dotazioni. Sono comunque disponibili accessori opzionali per soddisfare eventuali esigenze. Tra gli articoli extra spiccano alcune proposte singolari, come i coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in comodi e morbidi teli da mare. Originali anche la borraccia termica e la borsa portaoggetti. Fanno parte della lista di optional anche un ventilatore USB e un altoparlante Bluetooth, mentre risulta indisponibile qualsiasi forma di ADAS.

Fiat Topolino e Citroën AMI hanno una terza sorella tedesca. E’ la Opel Rocks-e, quadriciclo leggero pensato per la città, esattamente come la francesina e l’italiana. A differenza della Topolino, che nasce sullo stesso pianale ma guadagna 13 cm in lunghezza, la Opel ricalca le misure della Citroën (2,41 metri). Una particolarità della Opel Rocks-e è la presenza del tetto panoramico in vetro, che è di serie. Sono disponibili, inoltre, tre diverse linee di equipaggiamento: Rocks-e, Rocks-e Klub e Rocks-e TeKno. Ma non è ancora certo che venga commercializzata in Italia.