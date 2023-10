Ux300e, l'elettrica Lexus con la nuova batteria ad alta densità da 72,8 kWh è anche a “prova di ladro”

Un poker vincente. Sono quattro i livelli di allestimento della rinnovata Ux 250h previsti nel listino italiano e si chiamano Urban, Design, F-Sport e Luxury. Tra questi, il primo è equipaggiato con la sola trazione anteriore, mentre il Luxury è esclusivamente a quattro ruote motrici e i due livelli intermedi offrono l’alternativa tra entrambi i tipi di trazione. Prezzi chiavi in mano compresi tra 42.500 e 56.500 euro.

Sempre connessi. Come vuole la tendenza tecnologica del momento, anche la Ux 250h prevede l’aggiornamento del software del sistema multimediale in modalità Ota (Over the air) grazie al modulo di comunicazione dati integrato nell’auto. La connettività si esprime con una porta Usb-A nel vano della console centrale per riprodurre sorgenti audio ad alta fedeltà e con due porte Usb-C destinate alla ricarica dei dispositivi.

A prova di ladro. Ormai prossima a entrare nel listino, ma con un prezzo non ancora comunicato, la Ux300e 100% elettrica con la nuova batteria ad alta densità da 72,8 kWh promette comunque di stupire con alcune soluzioni utili e originali come la funzione “My car start lock” che si attiva da smartphone con l’app My Lexus. Una sorta di antifurto comandato a distanza che inibisce totalmente il funzionamento del motore.