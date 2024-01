Vinfast allargherà la gamma con il pick-up VF Wild. Concept elettrico esposto a Las Vegas realizzato con Torino Design

LAS VEGAS - Fortemente impegnato nel portare avanti i suoi piani industriali e soprattutto commercali, dopo la quotazione al Nasdaq, VinFast Auto - principale produttore di veicoli elettrici del Vietnam - ha svelato al Consumer Electronics Show ( Ces) di Las Vegas l’interessante ipotesi del pick-up di taglia medio-grande VF Wild. Quando verrà prodotto in serie sarà infatti perfetto per gli Stati Uniti e per altri mercati ‘maturì sul fronte della trasformazione elettrica. E che s’identifica con l’impegno di VinFast nell’ampliare la propria gamma puntando sempre alla mobilità sostenibile. Con una lunghezza di 5,324 metri e una larghezza di 1,997 VF Wild combina la praticità di una separazione fra cassone e cabina ripiegabile elettricamente così da fornire una lunghezza di carico ai vertici della categoria. Inoltre un altro elettromeccanismo permette ai sedili posteriori di ripiegarsi automaticamente, dotando la VF Wild del piano fruibile più grande del suo segmento.

Sviluppato congiuntamente dal Centro Stile VinFast, dallo studio GoMotiv e dalla italiana Torino Design, VF Wild impressiona anche per il suo look che - pur contando sugli stilemi classici del settore, come l’altezza da terra e le grandi gomme - si differenzia dagli altri prodotti di questa fascia per una maggiore eleganza e dinamicità con una linea che si potrebbe definire da coupé pick-up. «Siamo molto orgogliosi di presentare il concetto VF Wild, che racchiude - ha detto Tran Mai Hoa, vice ceo di VinFast Global con responsabilità di vendite e marketing - la nostra missione di rendere accessibili a un mercato più ampio i nostri modelli elettrici tutti sostenibili e di alta qualità». «Questo non è solo un nuovo prodotto nella nostra offerta: mostra la nostra aspirazione ad avventurarci nel dinamico e fiorente mercato dei pick-up elettrici».

Come ha sottolineato VinFast durante il reveal al Ces di Las Vegas, VF Wild incoraggia i clienti a liberarsi dalla routine urbana e ad immergersi completamente nella bellezza della natura. Questo in un futuro in cui la mobilità elettrica sia universalmente accessibile e conforme agli ambienti urbani e non. Fondata nel 2017, VinFast - che fa parte del colosso vietnamita VinGroup - utiilizza un complesso di produzione automobilistica all’avanguardia con automazione fino al 90% a Hai Phong, in Vietnam. Ed ha in programma fabbriche negli Usa e in India. Fortemente impegnata nella missione di un futuro sostenibile per tutti, VinFast innova costantemente per offrire prodotti di alta qualità, servizi intelligenti avanzati, esperienze cliente senza soluzione di continuità e prezzi vantaggiosi.