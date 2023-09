Vision Neue Klasse, la berlina elettrica BMW del dopo 2025. Rivoluzionaria ma legata al Dna, per entrare “in una nuova era”

MONACO DI BAVIERA - Bmw compie un altro balzo in avanti e anticipa il futuro della marca per il dopo 2025 con la Neue Klasse, cioè una concept ‘vicinà al modello di produzione che nella seconda metà del decennio si inserirà con una declinazione solo elettrica del segmento oggi presidiato dalla Serie 3. «La Bmw Vision Neue Klasse combina la nostra capacità di innovazione nelle aree principali dell’elettrificazione, della digitalizzazione e dell’economia circolare - ha detto durante l’evento di presentazione Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - in questo modo, dimostriamo di essere sempre due passi avanti nel futuro. Neue Klasse porterà sulle strade già nel 2025 la mobilità del prossimo decennio. E sta guidando Bmw in una nuova era». Neue Klasse mostra un chiaro linguaggio di design - con superfici ampie e poche linee distintive - che è ridotto all’essenziale e che richiama soprattutto nella fiancata elementi del grande passato della marca.

Non è difficile riconoscere ad esempio stilemi provenienti dal Concept Garmisch del 2019 che, a sua volta rendeva omaggio a Marcello Gandini che nel 1970 aveva disegnato una splendida show car su base Bmw, esposta al Salone di Ginevra di quell’anno. Questo approccio, che spazia dall’heritage al futuro più rivoluzionario, accentua elementi caratteristici come la griglia a doppio rene Bmw e la curva Hofmeister della grafica dei finestrini laterali, dando al design un’impronta ancora più forte e distintiva. Una nuova interpretazione del tipico frontale Bmw, con la griglia a doppio rene e i doppi fari, trasforma il frontale della Neue Klasse in un’unica area di interazione tra auto e mondo esterno, esattamente come fa un volto umano. Un effetto luminoso con una precisa animazione tridimensionale avvia un’interazione intuitiva tra l’uomo e il suo veicolo non appena si avvicina all’auto «Il design della Neue Klasse è tipicamente Bmw ma così progressivo che sembra che abbiamo saltato una generazione di modelli - spiega Adrian van Hooydonk, head of design del Gruppo Bmw - e i possenti passaruota, l’ampia superficie vetrata e il frontale a muso di squalo fortemente proteso in avanti sono tutti elementi caratteristici di Bmw».

Nella Neue Klasse i cerchi aerodinamici da 21 pollici rendono omaggio al classico design a razze incrociate ispirato al mondo del racing. Allo stesso tempo, il corpo vettura quasi monolitico, con forti rientranze nella parte anteriore e posteriore e ampie superfici vetrate, crea una nuova estetica. In abitacolo spicca la presenza della nuova generazione di Bmw iDrive che - attraverso la fusione fra mondo reale e virtuale - garantisce un’esperienza d’uso digitale unica. L’introduzione del Panoramic Vision (che debutterà nella Neue Klasse) Bmw si conferma un brand precursore anche nell’interfaccia uomo-macchina. Con questo sistema le informazioni vengono proiettate all’altezza dell linea visiva del guidatore e, per la prima volta, su tutta la larghezza del parabrezza. Una innovazione andrà a integrare il Bmw Head-Up Display potenziato e che permetterà anche al passeggero di condividere una parte delle informazioni. Di rilievo in questo progetto - ora concretizzato in Neue Klasse Visioni - un maggiore utilizzo di materie prime secondarie, una produzione efficiente dal punto di vista delle risorse e l’uso di comandi completamente elettrici per sterzo e freni con tecnologia eDrive di sesta generazione riducono l’impronta di carbonio lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.

Il salto tecnologico è stato sottolineato da Frank Weber, board member del Gruppo Bmw con responsabilità per lo sviluppo: «Con il 30% di autonomia in più, con una ricarica più veloce del 30% e con il 25% di efficienza in più la Neue Klasse rappresenta un importante salto tecnologico che porterà l’EfficientDynamics a nuovi livelli». «Abbiamo intrapreso il più grande investimento nella storia dell’azienda con Neue Klasse e non stiamo solo scrivendo il prossimo capitolo di Bmw; stiamo scrivendo un libro completamente nuovo. Ecco perché la Neue Klasse avrà sicuramente un impatto su tutte le future generazioni dei nostri modelli». Lo conferma anche l’elevata efficienza energetica che verrà garantita durante l’utilizzo del modello di serie che deriverà da Neue Klasse. Miglioramenti garantiti dalla ottimizzazione del peso, della riduzione della resistenza all’aria e al rotolamento, nonché da una gestione intelligente del calore, soprattutto per la trasmissione elettrica. Oltre ai motori elettrici altamente efficienti, i principali progressi della nuova tecnologia Bmw eDrive includono celle di batteria rotonde di nuova concezione, con una densità energetica superiore di oltre il 20% rispetto alle celle prismatiche utilizzate in precedenza. Verrà prodotta in Germania, ma anche in Cina e in Messico, in quest’ultimo caso per coprire l’importante mercato del Nord America.