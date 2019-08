Volkswagen avrà nuovo logo, svelato a Francoforte. Più moderno, guarda al futuro ecologico ed elettrico

WOLFSBURG - Volkswagen si doterà di un "nuovo logo" in sostituzione di quello blu-bianco-grigio introdotto nel 2007. Lo riferiscono media tedeschi tra cui il sito del quotidiano economico Handelsblatt (Hb) che non fornisce immagini ma parla di "una nuova variante" destinata a simboleggiare il gruppo che vuole distanziarsi dagli scandali del diesel e profilarsi come ecologico attraverso le vetture elettriche. La presentazione del logo è prevista al Salone dell'automobile di Francoforte che quest'anno inizia il 12 settembre, precisa l'agenzia Dpa citando fonti ufficiali del gruppo.

Il nuovo simbolo sarà "più semplice", "snello, giovane e moderno" dell'attuale in 3D ed è stato concepito come "bidimesionale", scrive l'Hb. L'agenzia lo descrive come "bianco su nero" e il primo canale pubblico Ard ha previsto una modifica solo leggera in linea con le moderne strategie di marketing. Volkswagen non ha fornito dati del costo dell'operazione che appare gigantesca dato che il gruppo vende in 171 paesi attraverso circa 10 mila concessionari che hanno in totale 70 mila logo. La sostituzione comincerà a settembre in Europa e il mese dopo in Cina mentre in nord e Sudamerica avverrà solo l'anno prossimo per concludersi a metà 2020, prevede lo Hb.