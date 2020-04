Volkswagen svela le prime linee della Tiguan, per la prima volta anche in Europa sarà plug-in

WOLFSBURG – «Il conto alla rovescia è cominciato», informa Volkswagen. Che ha anticipato il bozzetto del facelift della seconda generazione della Tiguan. La più grande novità dell'aggiornamento è tecnologica: perché il modello a passo corto destinato all'Europa sarà offerto per la prima volta anche come plug-in. La variante ricaricabile a passo lungo (che nel Vecchio Continente ed in altri paesi viene offerta come AllSpace) è già in commercio dallo scorso anno in Cina.

La presentazione dell'aggiornamento dovrebbe avvenire nel corso dell'estate. La commercializzazione – coronavirus permettendo – dovrebbe cominciare ancora prima della fine dell'anno. Non sono chiari i tempi dell'arrivo della Tiguan plug-in, già diventato il Suv più venduto d'Europa, che potrebbero slittare anche al 2021.

Presentata nel 2007 all'Iaa di Francoforte, la Tiguan era arrivata nelle concessionarie quello stesso anno. Da allora è già stata prodotta in 6 milioni di unità (oltre 910.000 delle quali solo nel 2019): ogni 35 secondi ne viene fabbricata uno. I siti che la assemblano sono quattro e si trovano in Germania, Russia, Cina e Messico. Con il facelift, la Tiguan dovrebbe venire arricchita sia con un avanzato infotainment sia con più moderne funzioni di assistenza alla guida, forse con qualche novità rispetto all'ottava generazione della Golf.

La Tiguan plug-in, che presumibilmente avrà una cinquantina di chilometri di autonomia a zero emissioni, è uno degli otto modelli ibridi alla spina con i quali Volkswagen vuole corteggiare i clienti nel corso del 2020. L'offensiva include la Touareg R, la prima ricaricabile della gamma ad alte prestazioni, le Golf eHybrid e Gte, le Passat Gte berlina e familiare, la rivista Arteon e, soprattutto, la sua declinazione shooting brake.