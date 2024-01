Golf ha 50 anni di carriera. E per il mitico modello Volkswagen c'è un restyling dietro l'angolo

Quest’anno Volkswagen festeggia il 50° anniversario di questo popolare modello. La Golf è il top del marchio Volkswagen e rappresenta il termine “bestseller” come nessun altro modello. In otto generazioni sono stati venduti oltre 37 milioni di veicoli Dopo tutto, la Golf non ha lasciato il segno sulla mobilità solo in Germania, ma anche in molte altre regioni del mondo. Tuttavia, il marchio non si limita a guardare al passato nell’ambito dei festeggiamenti per il suo compleanno: alla fine di gennaio si terrà l’anteprima mondiale della nuova Golf che, come i suoi predecessori, porterà numerose innovazioni nella produzione di serie. Fu una rivoluzione automobilistica quando Volkswagen presentò la prima Golf, e quindi l’erede del leggendario Maggiolino, nel 1974: con trazione anteriore (anziché motore posteriore) e una concezione d’insieme variabile grazie all’ampio cofano del bagagliaio e allo schienale del sedile posteriore ribaltabile. Inoltre, il design lineare creato da Giorgetto Giugiaro aiutò Volkswagen ad adottare un nuovo stile, che fu ripreso anche dai suoi successori.

La Golf divenne rapidamente una vera “Volkswagen” e il primo milione di esemplari fu venduto già nel 1976. Ad oggi, sono Ad oggi, sono stati consegnati oltre 37 milioni di veicoli. Questo fa della compatta l’auto europea di maggior successo, la Volkswagen più venduta di tutti i tempi e un’icona. Non importa la generazione: il segreto del suo successo è stato e rimane la somma di tutte le sue caratteristiche. Nel corso dei decenni, la gamma si è ampliata con altre varianti: la Golf GTI, la Golf Cabriolet, la Golf Variant e molte altre ancora. Con ogni nuova generazione di modelli, tecnologie all’avanguardia, concetti di sicurezza e caratteristiche di comfort sono stati incorporati nella classe delle compatte. Così, la Volkswagen Golf ha reso fruibili non solo tecnologie come il convertitore catalitico e il sistema antibloccaggio, ma anche airbag, cruise control e sistemi di assistenza elettronica, oltre a propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid. Infine per l’ultima generazione della Golf, entro la fine di gennaio debutterà il restyling dell’ottava serie.