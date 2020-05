Volkswagen Group Italia dona 200mila mascherina a Protezione Civile: “Un gesto di per esprimere vicinanza”

VERONA - Il Gruppo Volkswagen ha dimostrato la propria vicinanza all'Italia con una donazione di 200mila mascherine alla Protezione Civile. Diverse sono le iniziative messe in atto dal Gruppo in più Paesi, compresa l'Italia, dove il Covid-19 ha colpito in modo particolarmente pesante. Con 9 aziende e oltre 6.500 collaboratori, la presenza del Gruppo Volkswagen in Italia è da sempre di primaria importanza.

Ducati, Automobili Lamborghini, Italdesign, Porsche, M.a.n, Scania, Volkswagen Group Italia (che rappresenta i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali) e Volkswagen Financial Services, sono le realtà che operano nella Penisola e rendono ancora più stretto il legame tra il nostro Paese e il Gruppo tedesco. E l'Italia ha un ruolo rilevante anche a livello produttivo, non solo per Ducati e Lamborghini; infatti, buona parte della componentistica dei veicoli prodotti dal Gruppo nel mondo nasce da diverse aziende manifatturiere italiane.

Con l'obiettivo di sconfiggere il virus e supportare il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri e la Protezione Civile italiana, scelti per l'instancabile forza nel combattere questa lunga e difficile battaglia e per l'impegno nell'aiutare gli Italiani in un momento così drammatico, la donazione di 200mila mascherine rappresenta - si legge nella nota - un piccolo gesto che aiuta però ad esprimere la vicinanza del Gruppo Volkswagen a tutta la comunità.