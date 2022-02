Volkswagen Maggiolino, 50 anni fa il suo record più celebre. Il 17 febbraio 1972 superò la produzione della Ford Model T

WOLFSBURG - All’inizio degli anni ‘70, l’allora Volkswagenwerk AG era in una fase di rinnovamento. L’Azienda doveva superare grandi sfide: la concorrenza sempre più agguerrita, i mercati saturi e le nuove esigenze dei Clienti portarono a un ambiente di mercato difficile. La Casa di Wolfsburg stava contrastando i primi segni di crisi con misure di riduzione dei costi nelle operazioni in corso. D’altra parte, l’Azienda stava anche investendo molto in una nuova gamma di modelli che, con la Golf come capofila, avrebbe dovuto rimettere la Volkswagen sulla strada del successo. Invece del collaudato motore boxer raffreddato ad aria, la nuova generazione di modelli sarebbe stata equipaggiata con motori anteriori raffreddati ad acqua. Una vera rivoluzione nella produzione automobilistica di Wolfsburg. Questo investimento nel futuro, compreso il cambiamento della filosofia progettuale, fu reso possibile da un unico modello: il Maggiolino.

In quel periodo di grande rinnovamento, poco prima di lasciare il palcoscenico automobilistico alla sua erede, la Golf, il Maggiolino raggiunse un traguardo notevole: nel padiglione 12 dello stabilimento di Wolfsburg, un Maggiolino 1302 S uscì dalla linea di produzione intorno alle 13.45 del 17 febbraio 1972. Era l’esemplare numero 15.007.034 assemblato in serie, che superò così il record di produzione della Model T, costruita dalla Ford Motor Company dal 1908 al 1927. Prodotto in serie dal dicembre 1945, il Maggiolino divenne quindi il nuovo «campione del mondo» in termini di numero di unità. Un risultato notevole per un modello per il quale gli esperti internazionali di automobili non avevano previsto un lungo futuro dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso Heinrich Nordhoff, il quale assunse la direzione della fabbrica Volkswagen nel gennaio 1948, era inizialmente scettico sul Maggiolino.

Progettata negli anni ‘30, la Volkswagen per eccellenza aveva ancora un certo numero di difetti antiquati, ma questi vennero minimizzati da costanti miglioramenti del modello. La Volkswagen, tanto affidabile quanto economica, divenne presto un bestseller non solo nella Germania occidentale, ma anche un simbolo del miracolo economico tedesco in molti mercati di esportazione. Già il 5 agosto 1955 si celebrò l’anniversario di produzione di un milione di unità.