Pirelli, debutta Scorpion MS ideale per Suv di nuova generazione. All season con tecnologia Elect per Bev

L’impegno di Pirelli nell’ambito dell’approccio Eco-Safety Design - che unisce elevate prestazioni di sicurezza alla riduzione dell’impatto ambientale - viaggi di pari passo con la diffusione di suv elettrici ed elettrificati di ultima generazione e, in generale, del progresso tecnologico delle auto. Lo conferma la presentazione di Scorpion MS, un pneumatico all season ad alte prestazioni dedicato al primo equipaggiamento di questa tipologia di moderni veicoli. Erede di Scorpion Verde All Season e di Scorpion Zero All Season, il nuovo Scorpion MS offre una migliore aderenza su asciutto e bagnato e una ridotta resistenza al rotolamento rispetto ai prodotti precedenti. Inoltre, per rispondere alle esigenze dei Paesi a cui è rivolto, Scorpion MS valorizza la percorrenza chilometrica - caratteristica ricercata ad esempio dai guidatori statunitensi - e garantisce un superiore confort che è una qualità richiesta dai mercati asiatici. Essendo stato sviluppato per equipaggiare suv e crossover, il nuovo Scorpion MS è in grado di garantire prestazioni ottimali in fuoristrada e sulla neve. Scorpion MS sarà realizzato in varianti specifiche per le diverse vetture, adottando anche le principali specialties Pirelli richieste dai costruttori.

Prima tra tutte la tecnologia Pirelli Elect, specifica per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Infatti, il 75% dei progetti di co-sviluppo in corso sullo Scorpion MS per il primo equipaggiamento è dotato di pacchetto Elect. È il caso di Maserati Grecale Folgore, il primo suv 100% elettrico del costruttore di Modena per il quale Pirelli ha sviluppato due equipaggiamenti che prevedono il nuovo Scorpion MS 255 50 R19 all around oppure 255 45 R20 all’anteriore e 295 40 R20 al posteriore, entrambi con marcatura Elect. Il nuovo pneumatico conferma la vocazione della famiglia Scorpion per la mobilità elettrica, tanto che oltre il 30% dell’intera famiglia Scorpion è marcato Elect. Altre tecnologie che crtterizzno Scorpion MS sono la soluzione antiforatura Seal Inside; Run Fla per proseguire la guida a pressione azzerata e PNCS ( Pirelli Noise Cancelling System), che riduce la rumorosità di rotolamento nell’abitacolo. Su richiesta dei costruttori automobilistici, in futuro potrebbe essere integrata anche la tecnologia Pirelli RunForward - che è appena debuttata nel nuovo P Zero E - che permette di proseguire la marcia dopo una foratura, un fattore sempre più rilevante nelle vetture elettriche, spesso prive di ruota di scorta a causa della presenza delle batterie.

Nuovo Pirelli Scorpion MS è inoltre progettato per funzionare tutto l’anno senza richiedere il cambio stagionale. Per raggiungere questo obiettivo, Pirelli ha lavorato sia sulle mescole che sul disegno battistrada. Una nuova combinazione di polimeri e un particolare sistema di resine favoriscono l’aderenza e la frenata su asciutto e bagnato, mentre la lamellatura del disegno è progettata per ottimizzare le performance su neve, come richiesto dai costruttori partner di Pirelli. Altra peculiarità dello Scorpion MS è il confort acustico e plastico, visto che riduce del 25% la rumorosità rispetto allo Scorpion Verde All Season. Risultato ottenuto grazie alla sequenza dei passi del disegno che riduce la rumorosità durante il rotolamento, grazie alla particolare sfasatura e inclinazione dei canali principali e grazie alla carcassa monotela. Leggera e robusta, la carcassa assorbe le sollecitazioni e rende la guida più piacevole, migliorando allo stesso tempo la precisione di sterzo. La resistenza al rotolamento si mantiene bassa per merito dell’ottimizzazione delle mescole e del disegno battistrada. Infine, la deformazione dell’impronta a terra è uniforme anche quando il pneumatico è sottoposto a forze laterali e longitudinali, qualità che contribuisce a un’usura regolare lungo tutta la vita del pneumatico.