Pirelli P Zero è il miglior pneumatico ad alte prestazioni. Eletto miglior prodotto del 2021 secondo Evo magazine

Il pneumatico Pirelli P Zero ha battuto per la seconda volta i principali produttori del settore nel segmento Ultra High Performance in un importante prova comparativa organizzata dalla rivista inglese evo, definendolo come «il pneumatico che ha (quasi) tutto». Il P Zero si è infatti confrontato con altri otto noti produttori in una serie di sfide progettate per trovare il pneumatico con le migliori prestazioni per i lettori di evo. Il magazine specializzato descrive il Pirelli P Zero come «l’unico pneumatico che dava la percezione di massimo grip. Una sensazione di aderenza abbondante e stabilità abbinata a uno sterzo fluido e piacevole che ispirava fiducia».

Le prove annuali delle performance dei pneumatici realizzati da evo rappresentano uno dei più difficili test sul mercato, combinando prove oggettive con valutazioni soggettive di un selezionato gruppo di tester esperti. Le prove sono state pensate per testare aspetti chiave come handling, frenata e accelerazione da diversi punti di vista, sia sull’asciutto che sul bagnato. In termini di maneggevolezza sul bagnato, «sin dall’inizio, il pneumatico Pirelli ha dato un’ottima sensazione e un buon feedback», ha scritto evo, «quindi è uno pneumatico di cui ti fidi e che sfrutti rapidamente».

I risultati dei test finali dimostrano che il P Zero offre un’ottima combinazione di sterzo e aderenza, di pari passo con una guida sicura e allo stesso tempo confortevole e fluida, andando a classificarsi al primo posto per la maneggevolezza sull’asciutto e sul comfort del percorso stradale. In termini di sicurezza, massimo punteggio nel test di frenata sul bagnato, staccando di oltre un metro il secondo pneumatico classificato e registrando il massimo dei voti anche nel test di tenuta in curva. Il test di comparazione dei pneumatici è stato effettuato su una pista in Italia con un’Audi S3 come vettura di prova dotata dell’ultima generazione di P Zero da 18 pollici, selezionato tra una gamma progettata per equipaggiare alcune delle migliori e più ambite supercar del mondo. P Zero è sinonimo di prestazioni sportive, caratterizzate da una tecnologia avanzata derivata dalla lunga esperienza Pirelli nel motorsport. I pneumatici P Zero sono scelti da oltre il 50% del segmento prestige globale, il che significa che più della metà delle auto più ambite al mondo esce dai propri stabilimenti con pneumatici Pirelli.