Al volante della nuova EV9. Prova in anteprima dell’ammiraglia premium a batterie di Kia

Quelli che ne hanno progettato l’abitacolo dicono di essersi ispirati all’acqua, quelli che l’avevano vista per la prima volta il luglio scorso ne conoscevano solo i numeri. Un gruppo ristretto di giornalisti a livello mondiale le ha fatto direttamente visita a casa, avendo in cambio la cortesia di poterla guidare. È la Kia EV9, il secondo modello elettrico nativo del costruttore coreano e l’ammiraglia della propria gamma in Europa. Trattasi infatti di un Suv lungo 5 metri e un centimetro che, nonostante le forme squadrate e scolpite, è insospettabilmente aerodinamico (cx di 0,28) e vanta stilemi che presto vedremo anche su altre Kia.

Il punto di forza è lo spazio interno, con i 7 posti e un bagagliaio che va da 330 fino a 2.300 litri grazie al sistema di abbattimento elettrico degli schienali più i 52 litri del frunk che diventano 90 nella versione senza il motore anteriore.



In alternativa si possono avere sei posti con il cassetto centrale in due opzioni per la seconda fila: due sedili tipo business class con il Relaxation Pack o che si ruotano di 180 gradi con il Lounge Pack. Di serie le sospensioni posteriori autolivellanti. La versione a due ruote motrici ha un motore da 150 kW e un’autonomia da 541 km grazie alla batteria da 99,8 kWh che lavora a 800 Volt, si rifornisce fino a 270 kW di potenza e permette anche la ricarica plug&charge e quella bidirezionale con la rete o la casa oltre all’alimentazione di dispositivi esterni. La versione a trazione integrale ha 283 kW e arriva a 497 chilometri. Avanzata e aggiornabile over-the-air la parte infotelematica e così come quella della sicurezza che permettono, da un lato, di trasformare lo smartphone nella chiave della vettura e, dall’altro, di avere la guida autonoma di livello 3 (dove la legge lo permette) inoltre, al posto dei retrovisori, ci sono le telecamere.

L’abitacolo è la perfetta espressione di tale contenuti, con uno stile pulito, tonalità tenui e materiali sostenibili come quelli di origine biologica o riciclati. Di fronte al guidatore ci sono due schermi da 12,3” più l’head-up display, alcuni comandi a sfioramento ed altri fisici. Anche alla guida tuttavia la EV9 sa dire la sua grazie al comfort del climatizzatore trizona a pompa di calore, ai sedili riscaldabili e ventilati, una generale silenziosità e la possibilità di scegliere diverse modalità di guida e più livelli di decelerazione fino a quello regolabile con il pedale dell’acceleratore. La versione a due motori ha sempre nel taschino uno 0-100 in 5,3 secondi e i 700 Nm di coppia immediatamente a disposizione con un assetto e uno sterzo che forniscono sempre risposte corrette senza far sentire troppo dimensioni e peso. Il tutto con 7 anni di garanzia e connettività compresi. La nuova Kia EV 9 è disponibile in due versioni: Earth 2WD e 76.450 euro e la GT Line AWD 81.650 euro.