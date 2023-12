Amg Driving Academy: ecco come si guidano le Mercedes sportive sulla neve

Imparare a guidare di traverso sul ghiaccio e sulla neve, sfruttando la potenza e la trazione integrale dei modelli sportivi di Mercedes: questa è l’esperienza dell’Amg Winter Sporting, di cui abbiamo avuto un assaggio al Ghiacciodromo di Livigno. Con la A45 S Amg e la C43 Amg è stato possibile affrontare diverse prove, tra cui la guida su un percorso a otto intorno a due balle di fieno, uno stretto slalom tra i birilli e il giro di pista del ghiacciodromo. Il corso Amg Winter Sporting, che fa parte della Driving Academy ed organizzato proprio a Livigno, ha durata di due giorni e un costo al pubblico di 1.800 euro. Ecco quindi come si guidano le Mercedes-Amg sulla neve

La trazione integrale sulla Mercedes A45 S Amg è la 4Matic+, che ripartisce la coppia non solo tra asse anteriore e posteriore, ma anche tra le due ruote dietro grazie a un differenziale elettromeccanico con due frizioni a dischi multipli. Per mandare di traverso quest’auto è necessario andare sul gas per far perdere aderenza all’anteriore: la tendenza al sottosterzo derivante dalla piattaforma a trazione anteriore non è così evidente ed è comunque perfettamente gestibile. Nell’esercizio dell’otto si è rivelata semplice da gestire ed estremamente soddisfacente, capace di dare confidenza tale da permettersi anche di esagerare un po’. I 421 Cv del suo motore 2.0 quattro cilindri turbo sono veramente tanti, così come i 500 Nm di coppia, ma vengono erogati in maniera lineare.

Discorso completamente diverso per la C43 Amg 4Matic, la cui ripartizione della trazione è 69% al posteriore. L’abbiamo provata nello slalom stretto, dove è bastato agire veramente poco sul gas per mandare la coda in sovrasterzo anche a bassissima velocità. La C43 è sorprendentemente agile nonostante la lunghezza di 4,8 metri e il peso di oltre 1.850 kg in ordine di marcia. Anche su questa vettura troviamo il motore 2.0 quattro cilindri, con 408 Cv e 500 Nm di coppia, abbinato a un’unità elettrica mild hybrid da 14 Cv che fornisce una spinta ulteriore e un cambio G-Tronic a nove rapporti.

L’ultimo esercizio è stato il giro di pista. Il ghiacciodromo di Livigno è un tracciato piuttosto tecnico, con tante curve veloci, un tornante molto stretto e uno decisamente più largo dove è possibile effettuare lunghi traversi. Abbiamo provato anche qui la C43 Amg, che con i controlli parzialmente disattivati si è rivelata estremamente efficace e divertente, nonché controllabile in tutte le situazioni di rischio e molto incline al traverso. Spenti tutti gli aiuti si è rivelata indomabile: serve grande esperienza e un piede leggerissimo per evitare l’eccessivo sovrasterzo.

Il legame tra Mercedes e Livigno non si limita però al solo ghiacciodromo: la struttura del Mottolino Fun Mountain è entrata a far parte dei Luxury Hub, luoghi pensati per fornire ai clienti esperienze esclusive nei luoghi più prestigiosi d’Italia. Quest’area include 27 piste da sci per oltre 30 km, uno snowpark per le attività freestyle e una struttura d’accoglienza all’avanguardia che include le attività di noleggio attrezzatura, uno spazio di coworking e un servizio di caffetteria e pasticceria.