Berlingo si fa in due. Il multispazio Citroën si sdoppia ed evolve: ancora più funzionale e tecnologico

PARIGI - Berlingo si fa in due. Per difendere il prestigioso ruolo che si è ritagliato in Europa, dove occupa saldamente il secondo posto nella classifica delle vendite della categoria da lui stesso creata nel 1996, il multispazio della Citroën entra nella terza generazione con una gamma composta da due versioni, la «M» lunga 4,4 metri e la «XL» che misura 35 cm in più.

Entrambe le declinazioni di carrozzeria sono disponibili in configurazione a 5 o a 7 posti, anche se ovviamente l'abitabilità dell'eventuale terza fila di sedili e lo spazio a disposizione dei bagagli (che quasi si azzera nel Berlingo M con sette persone a bordo) risentono della differenza di taglia. Se il raddoppio dell'offerta è l'effetto più evidente del cambio di generazione, non ne rappresenta però l'elemento tecnicamente più significativo.

Rispetto al modello precedente è cambiato davvero tutto, dal look ora pienamente inserito nel nuovo – e più disinvolto – corso stilistico del marchio alle dotazioni tecnologiche, dalla meccanica allo stesso pianale, frutto di un originale accoppiamento tra l'onnipresente piattaforma modulare Emp2 per la parte anteriore e quella ereditata dalla precedente generazione per il posteriore. Un mix costruito per migliorare da un lato la dinamica di marcia, dall'altro il comfort, campo nel quale la nuova strategia di marca vuole fare di Citroën un punto di riferimento per l'intero settore.

In effetti la qualità della vita a bordo risente positivamente di soluzioni come i tre sedili indipendenti della seconda fila che scompaiono nel bagagliaio con un semplice gesto, il lunotto apribile che agevola l'accesso al vano bagagli che nella versione M a 5 posti ha guadagnato 100 litri di capacità (ora sono 775, che diventano 1.050 nella XL), l'innovativo Modutop, originale «sottotetto» il cui fondo traslucido lascia passare la luce e che è suddiviso in scomparti per uno sfruttamento intelligente dell'altezza – altrimenti inutilizzata – del veicolo.

Dal punto di vista dinamico il nuovo multispazio Citroën (o «Ludospace», come i francesi definiscono queste vetture sottolineandone la propensione al tempo libero) ha esibito un comportamento più che soddisfacente con entrambi i motori disponibili per il testi di presentazione, il 3 cilindri PureTech turbo a benzina 1.2 da 110 cv abbinato al cambio manuale a 6 marce e il nuovo 1.5 turbodiesel BlueHdi da 130 cv ben assecondato dalla trasmissione automatica a 8 rapporti Eat8. Il benzina si è dimostrato pronto e reattivo, mentre con il turbodiesel il Berlingo – forse per la diversa distribuzione dei pesi – ha dimostrato un assetto più automobilistico e una minore tendenza al rollio così frequente nelle vetture di alta statura.

A completare la gamma, facendo di Berlingo 3 un eccellente stradista capace di garantire comfort ma anche sobrietà concorrono le altre due versioni – da 75 (non previsto per la variante XL) e 100 cv – del turbodiesel, ai quali nella seconda metà del 2019 si aggiungerà il PureTech 1.2 nella declinazione da 130 cv abbinata al cambio Eat8. A completare il quadro di un grande viaggiatore moderno e sicuro concorrono i 19 sistemi di assistenza alla guida disponibili di serie o in opzione e le 4 tecnologie di connettività tra cui la funzione Mirror Screen per l'integrazione in vettura del proprio smartphone, che può essere ricaricato anche wireless se compatibile con lo standard Qi.

In Italia, dove peraltro il Berlingo ha sul totale delle vendite Citroën un peso inferiore al 10% della media europea (in 17 mercati è stato nel 2017 il modello più venduto del «Double chevron», la prevendita è già cominciata anche se l'avvio delle consegne è previsto per settembre. Il listino comprende gli allestimenti Live, Feel e Shine i cui prezzi partono rispettivamente da 20.450, 22.150 e 23.550 euro. I clienti interessati alla versione XL devono mettere in preventivo un aggravio di spesa di 1.200 euro.