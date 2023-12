BMW M2, ”piccante” come il peperoncino jalapeno. Costruita in Messico, con 460 cv offre sensazioni e prestazioni da supercar

L’auto è indiscutibilmente una Bmw. Ma il fatto di essere prodotta in Messico nello stabilimento del Gruppo di San Luis Potosí, luogo dove si coltiva anche il celebre jalapeno, aggiunge alla ultima generazione della M2 dosi non indifferenti di “piccantezza”. Il segreto del carattere così forte di questo modello - costruito come le M3 e M4 su una piattaforma a trazione posteriore - sta non solo nelle caratteristiche del motore 6 cilindri in linea M TwinPower Turbo da 460 cv - sta anche nelle dimensioni compatte che insieme alla tecnologia del telaio e al peso di 1.700 kg fanno dell’ultima generazione di M2 un concentrato di emozioni forti. Nuova Bmw M2 prosegue nel miglior modo la tradizione di Bmw e del suo brand di modelli ultra-sportivi iniziata nel 1973 con la 2002 Turbo e si basa sul successo della serie precedente venduta a livello globale in quasi 60.000 unità. E viene ora proposta a 78.100 euro con il kit ‘race track’ che costa altri 14.850 euro. Parliamo di un’auto che con il cambio M Steptronic a otto rapporti (quello oggetto della prova) scatta da ferma a 100 km/h in 4,1 secondi oppure in 4,3 con il cambio manuale a sei marce. E che, in assenza di limiti, raggiunge sempre da fermo i 200 km/h in 13,5 secondi o 14,3 col cambio manuale.

Al volante di M2, quando si affonda sull’acceleratore, la strada scorre davvero velocemente tanto che in situazioni che lo consentono - come le Autobahn tedesche - e con la complicità dell’assetto e delle caratteristiche aerodinamiche i 250 km/h di punta (autolimitati) sembrano un’andatura da ‘pendolarì. E per chi non si accontenta Bmw M propone l’M Driver’s Package opzionale che sblocca il limitatore e permette di filare fino a 285 km/h. Ottenere il massimo dalla nuova M2 richiede certamente buone doti di guida, anche perché il comportamento è volutamente sovrasterzante - per un drifting anche estremo - e perché le possibilità di settaggio sono davvero tante con l’ulteriore vantaggio di essere memorizzabili e richiamabili con i pulsanti M sul volante. Sulla console centrale il pulsante Setup di accedere direttamente alle opzioni di settaggio per motore, sospensioni, sterzo, impianto frenante ed M Traction Control, oltre all’assistente di cambio marcia, se è presente. L’M Drive Professional che è di serie nella M2 comprende oltre all’M Traction Control anche l’M Drift Analyser e l’M Laptimer, da utilizzarsi principalmente in pista. Il pulsante M Mode sulla console centrale regolare il livello di ‘interventò del sistema di assistenza alla guida e la grafica sullo schermo informativo e sull’head-up display, con una scelta di impostazioni Road, Sport e Track. E con le regolazioni di massima sportività è si ottiene anche una sonorità dello scarico specifico M generata grazie d un flap a controllo elettrico.

Durante il lungo test che ha compreso strade adatte a queste valutazioni Bmw M2 si è fatta apprezzare per l’aiuta che si può ottenete in curva con il controllo del sovrasterzo di potenza. Tra l’altro la funzione M Traction Control (di serie) consentire al guidatore di valutare attentamente i limiti prestazionali della vettura. Ciò è reso possibile impostando soglie di intervento individuali tra 10 livelli la limitazione dello slittamento delle ruote. Altro elemento che contribuisce alla ‘piccantezzà dinamica della Bmw M2 è il differenziale attivo M sull’asse posteriore (di serie) che può generare un effetto di bloccaggio fino al 100% ogni volta che serve. Una soluzione questa che ottimizza il trasferimento della coppia su strade che offrono livelli di aderenza diversi e migliora la trazione quando si accelera in uscita dalle curve. Ma, come accade quando in un menù si scelgono piatti meno piccanti, per rilassarsi un pò dopo un’esperienza forte, Bmw M2 non si tira indietro quando è il momento di viaggiare badando al confort piuttosto che alle emozioni.

A bordo guidatore e passeggero sono accolti da sedili sportivi rivestiti in Sensatec e Alcantara che trattengono bene in curva a sono anche comodi nei viaggi più lunghi. L’elenco delle attenzioni al confort che nuova Bmw M2 riserva a chi la sceglie per viaggiare comprende climatizzatore automatico a tre zone, Live Cockpit Plus completo di sistema di navigazione Bmw Maps, illuminazione ambientale e Hi-Fi di alta qualità. Ci sono di serie le funzioni Front Collision Warning, Speed Limit Display, Lane Departure Warning e Park Distance Control sono tutte di serie.