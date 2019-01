Corolla, sboccia il fiore Toyota. La nuova generazione ha due motorizzazioni ibride, da 122 e da 180 cv

MADRID - Il 2019 segna il ritorno in Europa della Corolla che rinasce e si rinnova valorizzando un nome già patrimonio della storia Toyota e che accompagna il percorso del marchio giapponese dal lontano 1966. Un modello che ha già firmato ben 45 milioni di pezzi divenendo così l’auto più venduta della storia. La chiave di lettura della nuova Corolla non poteva non essere la sua motorizzazione ibrida ora disponibile in ben due cilindrate e con due diversi livelli di potenza. Al classico 1,8 litri ibrido si aggiunge infatti il nuovo 2 litri ibrido da ben 180 cavalli che offre maggiori prestazioni mantenendo intatti i già noti vantaggi di una propulsione full hybrid in termini di consumi, emissioni, affidabilità, assenza di vibrazioni e silenziosità di marcia.





Scopriamo così l’ultima evoluzione della world car per eccellenza, essendo venduta praticamente in tutti i mercati del pianeta, che si propone come obbiettivo anche quello di diffondere il concetto di ibrido al maggior numero possibile di automobilisti. Abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima uno degli esemplari quasi definitivi il cui telaio nasce dalla nuova piattaforma TNGA (Toyota New Global Architecture), e sarà commercializzata da febbraio/marzo 2019 tanto in configurazione berlina che in quella Station Wagon.

Quest’ultima variante denominata Touring Sports è stata appositamente disegnata in Belgio da un team totalmente europeo.

Un’auto che si cala nel segmento C in modo competitivo, offrendo un’alternativa interessante alle classiche versioni già presenti sul mercato offrendo un rapporto qualità-prezzo molto alto e soprattutto con la capacità che Toyota ha di proporre un modello full hybrid ad un costo decisamente accessibile. Si potrà scegliere tra il 1.8 da 122 cavalli che già equipaggia Prius e C-HR che detiene le note caratteristiche di silenziosità e bassi costi di gestione, oppure la novità del propulsore 2.0 dotato di una potenza di ben 180 cavalli. Da sottolineare che Toyota è la casa automobilistica a poter vantare il più grande numero di modelli e motorizzazioni ibride del mercato oltre ad essere largamente in testa in termini volumi e vendite di questa tipologia di vetture. Basti pensare che nel 2018 oltre il 70% di tutte le ibride vendute in Italia sono marchiate Toyota.

In nuovo propulsore da 180 cv migliora le doti di accelerazione e ripresa soprattutto nella fascia che va dai 30 ai 100 km/h. La spinta è superiore al passato, con maggiore efficacia di tutto il comparto elettrico, che consente all’auto di andare in modalità veleggiamento (cioè 100% in elettrico durante le basse aperture dell’acceleratore) fino a circa 110 km/h.

L’utilizzo della piattaforma TNGA, inoltre, consente alla nuova Corolla un miglioramento delle doti di guida grazie al baricentro ribassato di 10 mm, alla sospensione posteriore multi-link disponibile di serie sull’intera gamma e a una scocca più resistente e rigida del 60% grazie ai nuovi tipi acciaio utilizzati nel pianale. Dal punto di vista dinamico una novità è rappresentata dalle sospensioni dotate di controllo elettronico dello smorzamento che permettono alle basse velocità di usufruire di una risposta più dolce in caso di asperità stradali. I consumi si attestano senza difficoltà tra i 18 e i 23 km/l a seconda del percorso e dello stile di guida, mentre a vantaggio del 2.000 cc c’è un evidente salto in avanti in tema di accelerazione soprattutto al di sopra dei 60 km/h.

Altra componente che migliora l’esperienza di guida è il debutto delle palette al volante, che consentono di gestire i sei rapporti virtuali del cambio e-Cvt, in particolare in scalata per aumentare il freno motore e dunque avere più dinamismo sia in inserimento che in uscita di curva.



Buona anche l’attenzione agli interni con un cruscotto dai volumi ben distribuiti su più livelli, moderno ma senza complessità e con materiali dal buon touch feeling. Il quadro strumenti è ampio e associato a un Head Up Display di facile lettura, l’impianto audio è realizzato da JBL e comandato dal sistema Toyota Touch 2.

Da sottolineare come tutti i sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza attiva e passiva sono di serie, con il Toyota Safety Sense che ingloba frenata autonoma e molto altro, inoltre per la prima volta in assoluto in questa fascia di vetture arriva di serie anche il Cruise Control Adattivo. Il prezzo a partire da 27.300 euro è molto interessante perché offre un’auto ibrida con grande dotazione al costo di un’auto con motorizzazione standard.