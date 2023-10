Opel Corsa, come va la versione elettrica più potente della piccola tedesca

RÜSSELSHEIM - Un classico, ampiamente rivisitato per renderlo ancora più attraente e in linea con le esigenze del mercato. Stiamo parlando dell’Opel Astra di sesta generazione che, a 4 anni dal suo debutto nel 2019, affronta il classico restyling di metà vita con novità estetiche, ma soprattutto tecniche che ne completano la gamma e ne rilanciano le azioni con l’intenzione di continuare una tradizione che dura dal 1982 e ha fruttato 14,6 milioni di unità vendute.

La nuova Corsa adotta innanzitutto i canoni “Vizor” già visti sulle Opel più moderne, con la L rovesciata nei fari – con la tecnologia a matrice di LED ulteriormente evoluta con 14 diodi e fascio più potente del 30% – e nelle luci posteriori, ha un nuovo frontale, nuovi paraurti, nuovi cerchi e nuove tinte tra cui la Grafik Grey. Invariate le dimensioni esterne con una lunghezza di 4,06 metri di abitabilità con un bagagliaio che va da 267 a 1.042 litri al quale si accede con un portellone che reca la scritta Corsa per esteso. All’interno nuovi sono il volante, i sedili, i materiali tra cui spicca l’Alcantara e infine nuove tecnologie per l’interfaccia uomo macchina come la strumentazione interamente digitale e interagisce con un nuovo sistema infotelematico dotato schermo da 10”, il tutto coordinato di un processore Qualcomm Snapdragon e aggiornabile online. Ci sono il riconoscimento vocale arrivabile con “Hey Opel!”, la navigazione online, Android Auto e Carplay sono wireless, così come la ricarica. Ci sono comunque 3 prese USB-C.

Si evolvono anche i sistemi di sicurezza grazie ad un radar più potente ed ad una telecamera a 180 gradi e ad alta risoluzione grazie ai quali funzionano meglio il cruise control adattivo con limitatore di velocità, la frenata automatica d’emergenza che rileva anche i pedoni e il mantenimento attivo della corsia. Ma le novità più interessanti sono sotto la pelle con un’offerte di motori senza precedenti. La Corsa non ha una ma due versioni elettriche: una è quella già conosciuta con batteria da 50 kWh e motore da 100 kW, l’altra ha una batteria da 51 kWh diversa nella struttura – 104 celle ripartite in 18 moduli invece delle 216 celle in 17 moduli dell’altra – e con il nuovo motore a sei fasi con inverter integrato da 115 kW. Entrambe hanno una coppia massima di 260 Nm e si ricaricano a 7,4 kW (11 kW a richiesta) in corrente alternata e a 100 kW in continua. Cambia invece l’autonomia: 357 km per la versione elettrica meno potente e 405 km in quella da 115 kW. Entrambe godono di anche un nuovo selettore.

Oltre alla posizione D c’è la B che permette di avere più freno motore e recuperare più energia. Si possono anche selezionare tre modalità di guida: con la Eco sotto il pedale ci sono 60 kW, 73 kW con la Normal mentre tutti i 115 kW possono venire fuori nelle posizione Sport così da chiudere lo 0-100 km/h in 8,1 secondi. Come tutte le elettriche, la Corsa si muove con scioltezza, ma in più ha dalla sua un buona maneggevolezza e un assetto ben studiato, abbastanza rigido per arginare beccheggio e rollio e morbido a sufficienza per assicurare un assorbimento corretto delle asperità. Per questo la Corsa elettrica si rivela piacevole, silenziosa e pronta. Una nota di merito ance per l’efficienza: la Opel dichiara un consumo di 14,2 kWh/100 km, dato al quale non è affatto difficile avvicinarsi se non ci si fa prendere la mano, anzi il piede, dalla voglia di scattare, come abbiamo potuto verificare sulle strade alla periferia di Francoforte.

Per chi invece è affezionato alla pompa di benzina, ci sono le versioni con motore 3 cilindri 1.2 con potenze di 75 cv, 100 cv e 130 cv, queste ultime due con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti e, per la prima volta su una Opel, con mild-hybrid a 48 Volt. In arrivo anche una versione full-hybrid con motore 3 cilindri 1.2 a ciclo Miller, motore elettrico da 21 kW nel cambio doppia frizione a 6 rapporti e batteria agli ioni di litio da 0,89 kWh. La potenza totale è di 136 cv e, secondo Opel, riesce a marciare in elettrico fino a 135 km/h per oltre il 50% del tempo riuscendo così a consumare 0,8 litri/100 km e ad emettere 24 g/km di CO2 in meno. I prezzi: da 19.450 euro, l’elettrica da 100 kWh parte da 36.500 euro mentre quella da 115 kW (solo in allestimento GS, riconoscibile dalla calandra e dalle scritte in nero lucido) costa 38.650 euro.