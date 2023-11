Peugeot, il Leone cambia marcia. Arrivano le ultime versioni della e208 ed e308 in attesa delle piattaforme native

BARCELLONA - Il ruggito del Leone diventa sempre più elettrico. L’offensiva Peugeot nel mondo delle vetture a zero emissioni prosegue con le nuove e-308 ed e-208. Il marchio francese, entro il 2030, prevede infatti di immettere sul mercato ben 12 mezzi elettrici, di cui 9 auto e 3 veicoli commerciali. Nessun punto di rottura con il termico, la scelta messa in atto da Peugeot consiste in una transizione gentile e quasi impercettibile verso la nuova mobilità. È il caso della e-308 che, nella sua prima versione full electric, non evidenzia particolari differenze estetiche rispetto le varianti ibride e termiche. Immutata la calandra, con al centro il nuovo logo Peugeot, così come la firma luminosa dei fari Matrix Led e la barra verticale. Curato lo stile anche nella vista laterale, dove spiccano i cerchi da 18” con disegno specifico per migliorare l’efficienza aerodinamica. Infine il posteriore con le luci che riprendono graficamente il graffio del leone.

Minime le differenze anche nell’abitacolo con il suo i-cockpit evoluto e dotato di un quadro strumenti con schermo da 10” e grafiche tridimensionali. Razionale e pulita la plancia con al centro un touch screen da 10” per l’infotainment a cui sono associati gli i-toggles virtuali, personalizzabili per richiamare le funzioni principali, e i classici tasti fisici. Più marcata la differenza del bagagliaio, in quanto le batterie limitano leggermente lo spazio a disposizione che nella berlina passa dai 412 litri, della variante termica, ai 361 dell’elettrica, mentre nel caso della station wagon si riduce da 604 a 548 litri. Cuore della e-308 è il motore sincrono a magneti permanenti da 156 cv (115 kW) e 260 Nm di coppia in grado di garantire la giusta spinta in ogni condizione di marcia. Docile e progressiva in modalità Eco, apprezzabile in ambito urbano, la Peugeot diventa più scattante in Sport offrendo l’accelerazione bruciante tipica delle vetture elettriche. Affrontando il susseguirsi di curve che da Tarragona portano verso la Costa Brava, teatro della prova, a sorprendere è l’ottimo telaio supportato da uno sterzo preciso e sospensioni ben tarate.

Anche l’impianto frenante svolge egregiamente il suo lavoro nonostante un peso di circa 1.700 kg dovuto in gran parte alla batteria da 54 kWh. Quest’ultima, dotata di una composizione chimica con l’80% di nichel, 10% manganese e 10% cobalto, garantisce un’autonomia di 413 km. Oltre ad essere dotato di un caricabatterie trifase da 11 kW, la Peugeot e-308 è in grado di supportare fino a 100 kW in corrente continua permettendo di passare dal 20 all’80% in meno di mezz’ora. Disponibile negli allestimenti Allure e GT, la versione berlina parte da 41.780 Euro mentre per la station wagon occorrono 42.780 Euro.

Nonostante sia classificata come un restyling, la nuova e-208 porta con se numerose novità. Partendo dallo stile, si è cercato di mantenere un animo sportivo e dotato di forte personalità. Il frontale presenta un richiamo alla 9X8 LMH che ha disputato la 24 Ore di Le Mans con le 3 strisce oblique poste sotto i fari. Inoltre, la calandra della e-208 si pone a metà strada tra il design attuale e il nuovo corso appena introdotto con la e-3008. Immancabile, infine, la firma stilistica dei 3 graffi sulle luci posteriori. Le novità si riflettono anche nell’abitacolo, soprattutto nel più ricco allestimento GT che presenta una pedaliera in alluminio e sedili rivestiti in alcantara e Tep. L’i-cockpit è stato migliorato nell’ergonomia e nella dotazione per mezzo di un quadro strumenti da 10” dotato di icone 3d che facilitano la lettura delle informazioni. Inoltre al centro della plancia spicca un touch screen più ampio, ora da 10”, per gestire al meglio l’infotainment. Confermata la buona abitabilità sul divano posteriore mentre, a dispetto della variante termica, la 208 elettrica vede il bagagliaio ridursi a 342 litri per via dell’alloggiamento del pacco batterie.

A spingere la e-208 ci pensa lo stesso gruppo powertrain della e-308 abbinato, però, ad una batteria ridotta a 51 kWh in grado di garantire un’autonomia di 410 km. Complice il peso di 1.455 kg, la spinta dei 156 cv del motore sincrono a magneti permanenti è decisamente più briosa, tanto da garantire uno scatto da 0-100 km/h in 8”2 e una velocità massima di 150 km/h. Seppure sia una vettura nata per uso cittadino, azionando la modalità Sport la Peugeot cambia completamente volto. Il corretto baricentro e le dimensioni più compatte, rendono la e-208 estremamente divertente da guidare sui saliscendi che da Tarragona portano verso le colline dell’entroterra iberico. Anche lo sterzo, nel settaggio sportivo, diventa più rigido per garantire la giusta confidenza alle andature più sostenute. Di serie la e-208 monta un caricatore da 7,4 kW (optional quello da 11), tuttavia la ricarica da 100 kW in corrente continua permette di passare dal 20 all’80% in mezz’ora. Disponibile negli allestimenti Active, Allure e GT, la e-208 è già in vendita a partire da 36.430 Euro.