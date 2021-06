Mercedes e Aci insieme a sostegno della sicurezza. Accordo biennale per corsi di guida a Vallelunga e Lainate

Mercedes-Benz Italia continua il suo impegno per la mobilità del futuro. Una strategia che segue il doppio binario della sostenibilità ambientale da una parte e della sicurezza stradale dall'altra. Una sorta di 'vision zero' con zero emissioni e zero incidenti, appunto.Nasce da questi presupposti la partnership biennale stretta tra la divisione italiana della casa di Stoccarda e i Centri di Guida Sicura Aci. L'accordo, che nasce da una condivisione di valori quali sicurezza, sostenibilità e l’importanza di fare sistema in una delicata fase di transizione, che vede l’industria dell’automotive protagonista della più grande trasformazione della sua storia, prevede per i prossimi due anni, il coinvolgimento dei Centri di Guida Sicura Aci di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate) nell'ambito della valorizzazione di prodotti e strategie di Mercedes-Benz in Italia.

La partnership garantirà, infatti, una piattaforma polivalente per lo sviluppo di attività in diversi settori. Dall’impegno nel campo della sicurezza e della sostenibilità, valori che da sempre accomunano Mercedes-Benz Italia e l’Automobile Club d’Italia, alla Driving Performance a bordo della gamma firmata Mercedes-AMG. "L’accordo con i Centri di Guida Sicura Aci è molto più che una semplice partnership - ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia -. È un segnale importante della necessità di fare sistema e creare valore per un settore così importante come quello dell’automotive nel nostro Paese. Allo stesso tempo, rappresenta per noi l’opportunità di poter contare sul supporto e la logistica di strutture di eccellenza, con due hub distribuiti in maniera strategica sul territorio".

A fargli eco Carlo Alessi, presidente di Aci Vallelunga: "Avere Mercedes al nostro fianco non è soltanto motivo di orgoglio e prestigio ma è di più, è avere accanto un partner d’eccellenza che da sempre ha creduto alla sicurezza facendo dialogare uomo e veicolo per ottimizzare le potenzialità di entrambi". Aci Vallelunga organizza i Corsi di Guida Sicura Aci Sara a tutti coloro che hanno un’abilitazione alla guida per auto, moto, scooter, minicar, fuoristrada, veicoli industriali, camper, furgoni, autobus e che utilizzano tali mezzi per lavoro o per diletto, con particolare attenzione ai neo-patentati che rappresentano il 20% degli utenti del centro e ai quali vengono applicati forti sconti.

I corsi, della durata di un giorno (8 ore), oltre alla puntuale formazione in aula, prevedono molteplici esercitazioni pratiche di guida che vengono realizzate su aree idonee e appositamente attrezzate che permettono di svolgere il corso anche con il mezzo privato del cliente.Nell’ambito delle iniziative promozionali i Centri Guida Sicura riservano ai nuovi clienti privati di Mercedes e smart, la possibilità di acquistare i corsi di guida sicura auto riservati ai privati ad un prezzo scontato del 30%. L’Aci intende realizzare attraverso Aci Vallelunga una rete di Centri di Guida Sicura sull’intero territorio nazionale per consentire la facile fruibilità degli stessi dai cittadini: ad oggi sono operativi i centri di Roma Vallelunga e Milano Lainate ma per il futuro sono previsti due nuovi centri, uno presso Binetto in provincia di Bari ed un altro in Sicilia.