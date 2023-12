Volkswagen evita i rischi che si corrono aprendo le portiere. Sistema radar controlla se sta arrivando una bici o una moto

Evitare situazioni pericolose quando si scende dall’ auto parcheggiata nel traffico cittadino, e soprattutto evitare di colpire con la porta ciclisti o motociclisti che transitano sul margine destro della carreggiata. Ecco l’obiettivo che si è posta Volkswagen nel mettere a punto un nuovo sistema di avviso e che ora di serie sul modello elettrico ID.7 sulla nuova Passat e sulla nuova Tiguan. Questo nuovo sistema di avviso richiama l’attenzione (e se necessario blocca la porta) sul fatto che un utente della strada si sta avvicinando da dietro quando il veicolo è fermo. L’allarme non ‘proteggè solo la porta del conducente e quella di chi gli siede a fianco ma anche le porte posteriori. Per evitare che l’apertura di una porta o l’uscita dall’ auto creino una situazione di rischio il sistema scansiona l’area dietro il veicolo tramite due sensori radar a sinistra e a destra del paraurti posteriore.

Se viene rilevato un pericolo i passeggeri vengono avvisati prima ancora che venga azionata la maniglia della porta. Il primo livello di ‘allarmè viene dato con una luce a Led collocata nello specchietto esterno. Se tuttavia all’interno dell’ auto si aziona uno degli apriporta, il sistema impedisce per un breve periodo di tempo di completare questa azione e se la porta viene aperta, viene emesso un segnale di avvertimento. Il nuovo sistema di assistenza - che può essere fornito a richiesta anche per Golf, ID.4 e ID.5 - rimane inoltre attivo per tre minuti dopo che l’ auto è stata parcheggiata e spenta per coprire il movimento di tutti i passeggeri che scendono dal veicolo. Nonostante la presenza di questo nuovo dispositivo di sicurezza - ricorda Volkswagen - gli occupanti di un’ auto non sono esonerati dalla responsabilità di osservare l’ambiente circostante quando scendono dal veicolo.