Dakar, incidente per Sunderland (GasGas Ktm), si ritira il vincitore dell'edizione 2022 fra le moto. Prima tappa a Sanders.

YANBU – Cominciata e subito drammaticamente finita. Sam Sunderland, il centauro della scuderia GasGas che monta una Ktm e vincitore dell'edizione 2022 della Dakar, è rimasto vittima di un incidente dopo appena 52 chilometri: inevitabile il ritiro dalla Dakar 2023, la quarta che si corre in Arabia Saudita. Il britannico è stato aviotrasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni, anche perché – riportano le varie fonti – è sempre rimasto conscio e in grado di muoversi.

La 45^ Dakar perde così subito uno dei protagonisti più attesi (due successi e due terzi posti assoluti nelle ultime sei edizioni del rally raid), sui quali ha “vigilato” l'austriaco Matthias Walkner, che si è fermato sul luogo dello schianto per attendere l'arrivo del soccorsi. Al crono di Walkner, pure lui in sella a una Ktm, verrà sottratto il tempo trascorso assieme a Sunderland. Dopo il prologo di ieri, la prima tappa – un anello di 602,56 chilometri con partenza e arrivo al Sea Camp, il bivacco sulla sponda saudita del mar Rosso, di cui 367 contro il tempo – ha già riservato la prima grande sorpresa.

La frazione è stata vinta dall'australiano Daniel Sanders (GasGas Ktm), che nel prologo di fine anno si era classificato secondo a un secondo dal connazionale Toby Pricce. Il 28enne di “downunder” ha coperto il tracciato a cronometro in 4.12:55'' tenendosi alle spalle lo spagnolo Joan Barreda Bort, sotto contratto con il Monster Energy Jb Team e in sella a una Honda, che ha accusato un minuto di ritardo. Il suo migliore piazzamento alla Dakar è stato finora il quinto posto, nel 2017 e nel 2022. Il podio di giornata, che rappresenta anche la classifica generale, è stato completato dall'americano Ricky Brabec (scuderia ufficiale Honda), che ha tagliato il traguardo a 1:15'' da Sanders.

Poi diversi dei favoriti. A cominciare da Pablo Quintanilla (Honda), Kevin Benavides (Ktm), Price (Ktm) staccati fra i 1:22'' e 1:54''. Il francese Adrien Va Beveren (Honda), uno tra i possibili outsider, ha chiuso ottavo a 5:32'', preceduto anche dallo statunitense Mason Klein (Ktm), settimo a 2:29''. Il primo degli italiani è Paolo Lucci (Bas World Ktm Racing Team, 24° a 25:53'' dalla vetta.

Fra i quad, la prima frazione è andata a Alexandre Giroud (Yamaha) con il tempo di 4.55:28''. Alle sue spalle, a soli 21'', l'argentino Manuel Andujar (7240 Team, sempre con uno Yamaha Raptor). Terzo, ma già a quasi 10 minuti, il brasiliano Marcelo Medeiros, sesto lo scorso anno.