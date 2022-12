Ktm, arriva la 790 Adventure 2023: è ancora più versatile. Progettata completamente in Austria, sarà prodotta in Cina

MILANO - Si aggiorna nella forma ma anche nella sostanza la Ktm 790 Adventure. La crossover di media cilindrata si evolve rispetto alla precedente versione 2018 e punta a combinare potenza e versatilità. Se nella sua precedente veste il modello della gamma Adventure già si era presentato sul palcoscenico mondiale con un design innovativo e studiato per rompere gli schemi, oggi la media votata all’avventura ha estetica che si ispira alla regina del deserto, la Ktm 450 Rally Replica. Il faro a sbalzo lascia il posto a un cupolino in stile rally, integrato alla parte frontale e al serbatoio da 20 litri. Proprio il serbatoio è l’elemento centrale del design di questa moto e, insieme al motore, è protetto da nuovi elementi in alluminio e plastica iniettata, particolarmente resistenti agli urti e ai graffi. La 790 Adventure 2023 è concepite per mettere il pilota a suo agio, protetto da un parabrezza alto e dalle sovrastrutture attorno al serbatoio in grado di deviare la maggior parte dell’aria durante la marcia.

La nuova sella in due pezzi, regolabile su due posizioni (840/860 mm di altezza) è disponibile in differenti configurazioni opzionali nel catalogo KTM PowerParts. Il cockpit è sorretto da una struttura rinforzata che consente di aggiungere strumenti supplementari per la navigazione. Rispetto al modello precedente c’è un display Tft da 5« che reagisce alla luce ambiente e usa un sistema di menu riprogettato, con nuove infografiche per una personalizzazione più intuitiva delle opzioni disponibili. Inoltre, sincronizzando la strumentazione con l’app KtmConnect, è possibile accedere a una serie di supporti particolarmente utili durante il viaggio, come la lista di 10 contatti predefiniti, l’elenco delle ultime 10 telefonate effettuate o la regolazione dei parametri per la navigazione Turn-by-Turn Plus durante la marcia.

Il motore che equipaggia la 790 Adventure è il bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc, Euro 5, in grado di erogare 95 CV a 8.000 giri/minuto e 88 Nm a 6.500 giri/minuto. Rispetto alla versione precedente, il propulsore ha visto un incremento del 20% delle masse rotanti. L’aggiornamento che rende la moto più stabile in curva a velocità costante, senza comprometterne l’agilità. Interamente progettata in Austria, verrà prodotta in Cina da CfMoto, partner stretto di Ktm.