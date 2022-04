Maserati è una Folgore: una gamma elettrica partendo dal Suv Grecale veloce come il vento

La sfida globale della Maserati è partita all’insegna della transizione ecologica. «Saremo il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli completamente elettrici», ha spiegato il Ceo Davide Grasso. «Grecale, che sta arrivando sul mercato, partirà con una versione ibrida ma dall’anno prossimo diventerà anche full-electric. E nel 2023 lanceremo la prima Maserati nata totalmente elettrica, la GranTurismo. È un’icona e offrirà soluzioni tecniche d’avanguardia derivate dalla Formula E, con prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza». Il Tridente viaggia sul filo dell’innovazione. Folgore è il progetto che identifica la gamma a emissioni zero, che prevede anche la supercar MC20. Tutti i modelli avranno almeno una versione alla spina entro il 2025, comprese la nuova berlina sportiva Quattroporte e il nuovo Suv full-size Levante. Nel 2030 la transizione sarà completata. “Ogni Maserati – ha ribadito Grasso – continuerà ad essere sviluppata, ingegnerizzata e prodotta esclusivamente in Italia. Il Dna è un valore da preservare”.

Ghibli e Levante sono già disponibili anche in versione ibrida e sono state le prime vetture elettrificate del Tridente. Una gamma completa, con motorizzazioni benzina V6 e V8 e ibrida 4 cilindri, a trazione posteriore e integrale. La Trofeo Collection, che comprende Ghibli, Quattroporte e Levante spinte dal potente V8 da 580 cv, esprime al meglio il potenziale sportivo di cui la super MC20 (con l’innovativo motore V6 Nettuno) è massima espressione. E intanto arriva l’attesissima Grecale, il Suv medio che consentirà di allargare la potenziale clientela su tutti i mercati. Offre carattere e guidabilità da Granturismo, è un (bel) concentrato di lusso e tecnologie pronto a sfidare anche i più prestigiosi rivali tedeschi. Sarà una splendida alternativa anche alla Ghibli, quando la berlina sportiva uscirà di produzione.



Molto interessante la versione Mild Hybrid che abbina al motore termico 2 litri a 4 cilindri (300 cv e 450 Nm) un sistema elettrico di supporto. Sono quattro gli elementi chiave di questo ibrido “leggero”: il Belt Starter Generator (Bsg), la batteria a 48 volt, l’eBooster e un convertitore Dc/Dc. Il Bsg svolge la funzione di un alternatore, carica la batteria (sotto al baule) che alimenta l’e-booster per fornire un incremento di potenza specie in pieno carico a bassi regimi. Il compressore elettrico compensa la mancata erogazione di un turbo classico ai bassi giri ed elimina perfettamente il fenomeno del turbolag. Velocità massima 240 km l’ora. La trazione integrale ottimizza le performance, esaltanto la straordinaria agilità di un Suv comunque “importante”: 4,85 metri di lunghezza, 1,95 di larghezza e 1,67 di altezza, con passo di 2,9 e un bagagliaio di 535 litri. Tra le curiosità hi-tech l’orologio digitale, il primo della storia Maserati, che diventa interfaccia fra il guidatore e l’auto grazie a Mia (Intelligence Assistence tramite Android), rispondendo ai comandi vocali e trasformandosi in bussola o perfino in misuratore della Forza G.