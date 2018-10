Genova è stato un successo, boom di affari e visitatori al Salone nautico. E ora vuole anche la fiera dell’usato

GENOVA - L’effetto ponte non ha provocato ulteriori danni: la 58ma edizione del Salone di Genova si è rivelata un successo andato oltre le più rosee previsioni e il mondo della nautica, che nel capoluogo ligure ha il suo centro nevralgico, può guardare al futuro con fiducia. E’ questo il responso dato dal bilancio definitivo della manifestazione, comunicato con soddisfazione da Ucina, l’associazione confindustriale che rappresenta la maggioranza degli operatori del settore e organizza l’evento fieristico attraverso la controllata I Saloni Nautici.

A conti fatti sono stati 174.610 i visitatori, con un incremento del 16% rispetto allo scorso anno. Gli stranieri hanno superato il 33% del totale con provenienze anche da molto lontano, come Israele, Australia e Hong Kong. Di rilievo anche le presenze di operatori del settore stranieri e di rappresentanti della stampa estera (circa 150, provenienti da 27 Paesi) coinvolti nella missione incoming organizzata da ICE Agenzia. Del successo riscontrato in fiera si sono giovati anche la città di Genova e il territorio circostante: è stato calcolato che la manifestazione ha generato un indotto di 60 milioni di euro, con incrementi delle presenze turistiche, dei consumi, dell’occupazione, del traffico aereo.

Per gli operatori del settore, principale motivo di soddisfazione è stato ovviamente l’interesse mostrato dai visitatori per le novità di prodotto, e dunque per la propensione all’acquisto. Un atteggiamento in sintonia con la ripresa del mercato del nuovo, che nel 2017 ha fatto registrare un fatturato globale di 3,88 miliardi di euro (+12,8% rispetto al 2016) e con ogni probabilità verrà confermato anche a conclusione della stagione attuale.

Con lo scopo di tenere viva l’attenzione anche sul mercato dell’usato si è già discusso, in occasione del Consiglio generale di Ucina svoltosi il 25 settembre, di rilanciare anche il progetto mirato a organizzare un Salone dell’usato nelle stesse aree in cui si è appena tenuto il Salone del nuovo: una iniziativa naufragata qualche anno fa, ma con buone possibilità di essere realizzata nel 2019.

A partire da ottobre, intanto, prende il via il programma di promozione internazionale del Salone Nautico e della città di Genova presso i principali saloni esteri: l’Ibex Show a Tampa (Florida), il Fort Lauderdale Boat Show, il METS Trade di Amsterdam, il Boot di Düsseldorf.