Skoda, aspettando la 7S l'elettrica Eniaq iV diventa coupé

Skoda Enyaq iV è il primo Suv 100% elettrico della casa boema e da quest’anno è anche in versione coupé e Rally Sport (RS). Una gamma a emissioni zero che punta su design, tecnologia, abitabilità e potenza. Enyaq iV ha autonomia fino a 520 km e possibilità di ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80% in 30 minuti. La silhouette affilata descrive l’animo avventuroso di questo Suv che unisce guida dinamica, interni con materiali sostenibili, cruscotto digitale e sistema di infotainment con scheda eSim integrata per avere notizie, musica e connessione wifi per i dispositivi dei passeggeri.



Esclusiva della versione coupé è il tetto panoramico oscurato di serie, il più grande in assoluto per le vetture del brand. Più aggressiva la RS, che ha powertrain dedicato da 200 kW, velocità massima di 180 km orari (20 in più rispetto alle sorelle meno esuberanti) e un’accelerazione 0-100 in 6,5 secondi. Enyaq iV ribadisce l’impegno di SKoda sulla sostenibilità annunciato dal 2018 e coronato quest’anno con la presentazione del concept study elettrico VISION 7S, che condensa la visione dei futuri modelli della casa boema: pneumatici e tessuti da materiali riciclati e autonomia di oltre 600 km nel ciclo Wltp che si ricarica dal 10 all’80% in 25 minuti.