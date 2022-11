Suzuki, l’ibrido su misura: mild, full e plug in dilagano

Da due anni, Suzuki ha elettrificato l’intera gamma con tutte le declinazioni dell’ibrido. Su Ignis Hybrid e Swift Hybrid ha debuttato il sistema 12V abbinato al 4 cilindri 1.2 DualJet, disponibile anche con cambio automatico CVT o con trazione 4WD AllGrip Auto; su Vitara Hybrid e Swift Sport Hybrid il “mild” è invece disponibile con il sistema 48V abbinato al 4 cilindri turbo 1.4 BoosterJet. A questi modelli si affiancano Swace Hybrid con tecnologia “full” 207V, mentre Across è Plug-in con il sistema 355V. Soluzioni per tutti i gusti, alcuni ereditate da Toyota e altre sviluppate in casa dal marchio di Hamamatsu. Tra queste ultime, brilla una soluzione intermedia di ibrido, quello a 140V offerto prima sulla Vitara e poi anche sulla S-Cross. Per Suzuki è questa la formula vincente, perché ai consumatori piace parecchio. Non a caso proprio la S-Cross è risultata la preferita dalla giuria popolare tra le sette finaliste del premio Auto Europa Uiga. Questa tecnologia, a metà tra l’ibrido leggero e il tradizionale, si basa sul motore 4 cilindri benzina 1.5 DualJet da 102 cv e 138 Nm (un aspirato a doppia iniezione ciclo Atkinson) che integrato con l’elettrico consente per brevi tragitti, un massimo di 4,5 km, di viaggiare anche a emissioni zero. E aggiunge le performance di una vera trazione integrale 4WD.

Il sistema 140V di Suzuki si basa sul lavoro coordinato di 3 elementi: modulo ibrido con motogeneratore da 24,6 kW e batteria di trazione da 140V, motore termico, cambio robotizzato Ags. La batteria al litiotitanato (56 celle da 2,5V per una capacità totale di 840Wh) è sotto il vano bagagli. Il motogeneratore posizionato a valle del cambio, garantisce trazione sia in maniera autonoma sia in combinazione con il motore termico ed è in grado di erogare fino a 24,6 kW con una coppia equivalente a 152,7 Nm. In frenata o rallentamento funge invece da generatore per ricaricare la batteria a 140V, a cui si affiancano un’altra al piombo da 12V nel vano motore e una al litio da 12V sotto il sedile guidatore. Queste due unità gestiscono l’Integrated Starter Generator con funzioni di motorino di avviamento e alternatore. Nelle fasi di veleggiamento, entro i 135 km/h, il motore termico viene spento e lavora unicamente l’elettrico.