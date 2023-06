24h Le Mans, Toyota Gr H2, il concept ibrido a idrogeno per le competizioni del futuro

LE MANS – Oltre il “semplice” ibrido. Toyota, che da 5 anni vince ininterrottamente la 24h di Le Mans, che quest'anno celebra il centenario e che è valida come quarta prova del World Endurance Championship, ha scelto l'edizione della ricorrenza per esibire il possibile (probabile) futuro delle hypercar da competizione. È il concept Gr H2 Racing, esposto presso il padiglione del comitato organizzatore dell'Aco, l'Automobile Club de l'Ouest, allestito a due passi dal rettilineo di partenza e arrivo del circuito de La Sarthe.

Un bolide “solo” a idrogeno è stato invece svelato dalla Bosch Engineering e dalla Ligier, anche questo destinato al motorsport ad alte prestazioni. Lo stessa Aco aveva anticipato che in futuro sarebbe stato possibile gareggiare sia ai bolidi a idrogeno sia a quelli a celle a combustibile (Fuel Cell) nella specifica classe hydrogen, tecnologia nella quale il colosso nipponico non ha mai smesso di investire.

Il prototipo in vetrina a Le Mans dispone di un “motore a idrogeno (a combustione interna, ndr) con sistema ibrido” del quale non sono stati rivelati i dettagli. Il concept misura 5,1 metri di lunghezza e poco più di 2 di larghezza e gli passionati potranno osservarlo da vicino fino a domenica, giornata in cui si chiude la gloriosa competizione. Con il Gazoo Racing Team, Toyota ha già sperimentato la soluzione a idrogeno nelle competizioni, anche in Europa, seppur in modo dimostrativo, lo scorso anno, in una cronometrata della tappa belga del Wrc con il numero uno Akyo Toyoda al volante. In quel caso si trattava di una Yaris.

La casa del Sol Levante ha gareggiato anche con una Corolla con motore a idrogeno nella Super Taikyu Series dal Round 3 della stagione 2021 e ha corso con la stessa vettura nell'Idemitsu 1500 Super Endurance 2022 al Chang International Circuit in Thailandia nel dicembre 2022. L'obiettivo di Toyota era quello di affinare «le tecnologie nel duro ambiente del motorsport» e, grazie a partner automotive e non che sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda, di incrementare gli «sforzi per produrre, trasportare e utilizzare l’idrogeno verso la realizzazione di una società carbon-neutral».