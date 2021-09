Bmw I Vision Circular concept, l’ auto che piace all’ambiente. Veicolo costruito a impatto zero riciclando materiali

MILANO - Nelle tante attività che Bmw ha programmato per IAA Mobility - quello che molti addetti ai lavori hanno chiamato ‘il Salone di casà in quanto organizzato proprio a Monaco che è la sua sede storica - ci sarà la presentazione di un rivoluzionario concept di automobile realizzata al 100% con materiali riciclati. Lo anticipa una significativa immagine teaser diffusa da Bmw in cui di questo veicolo, denominato i Vision Circular Concept, si vede solo una silhouette proiettata sullo sfondo mentre l’elemento centrale sono proprio un mucchio di materiali da “recuperare” secondo le regole dell’economia circolare per e farli rientrare nel ciclo produttivo. Bmw, del resto, è all’avanguardia non solo nella applicazione delle tecnologie per abbattere le emissioni di CO2 attraverso l’ottimizzazione dei propulsori tradizionali e nell’adozione di quelli elettrici o a idrogeno, ma anche nella ‘riprogettazionè di tutte le attività industriali e di fiera per arrivare ad abbattere l’impronta di carbonio dei veicoli durante l’intero ciclo di vita, dalla produzione appunto al recupero e al riciclo.