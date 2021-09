Dacia controcorrente, il suo Salone di Monaco è all'aperto. Nuova Jogger a 7 posti esposta in eco-struttura

MONACO - Anche l'allestimento che è stato realizzato all'esterno dell'area fieristica di Monaco, dopo si è inaugurata oggi la prima edizione di IAA Mobility, racconta dell'evoluzione dell'attività dei prodotti e della stessa filosofia industrial e commerciale di Dacia. Diventata brand indipendente all'interno del Gruppo Renault, l'azienda guidata da Denis Le Voi, si è presentata all'appuntamento bavarese attraverso la creazione di un Lake Camp - una struttura sollevata sulla superficie di un lago artificiale - collocata proprio all'ingresso del Summit. Progettato per presentare Jogger, la multispazio/crossover a 7 posti che reinventa il concetto di auto da famiglia, il Lake Camp esprime tutto lo spirito outdoor del nuovo modello Dacia, un compagno ideale nella vita quotidiana delle famiglie che vanno alla ricerca di evasione e vita all'aria aperta. Con le sue dimensioni generose, Dacia Jogger offre il miglior rapporto prezzo / abitabilità del segmento. Jogger si posiziona come la 7 posti più accessibile del mercato.

La presenza della marca del Gruppo Renault a IAA Mobility 2021 è completata dalla possibilità di effettuare test drive di 15 esemplari della nuova Spring, la city car 100% elettrica accessibile. Dal 7 al 12 settembre, Jogger si aggiunge alla rinnovata gamma di Dacia che è in mostra con nuovo Duster, Sandero, Sandero Stepway e Spring in un'altra installazione nella Königsplatz di Monaco Lake Camp, con la sua moderna e attuale 'eco-sobrietà' ribadisce il momento dei cambiamenti per Dacia. Nel 2021 viene scritto un nuovo capitolo della storia di successo di questa marca che ha portato, secondo gli ultimi dati, in testa alla classifica dei modelli di auto più acquistati in Europa, battendo l'iconica Golf 8. Il completo rinnovamento della gamma vede dunque l'arrivo - dopo Spring, la city car 100% elettrica, la compatta Sandero e la nuova generazione del suv Duster l'arrivo di Jogger con motorizzazione benzina e bifuel benzina/Gpl, a cui seguirà nel 2023 una inedita variante ibrida.