DS prende quota: l’ammiraglia “9” e ambiente Opera binomio vincente

Con un maggio che si è chiuso con volumi di vendita record (+58% rispetto allo stesso mese del 2022) e con una raccolta ordini via via sempre più corposa, il marchio DS gonfia le vele e lancia sul mercato la nuova DS 9. L’ammiraglia di lusso diventa oggi più ricca e tecnologica, e adotta materiali e finiture che ne consolidano a pieno titolo la posizione nella fascia delle premium car. Per il 2023 la nuova berlina integra un nuovo sistema multimediale DS Iris System con riconoscimento vocale e uno schermo da 12 pollici HD, fotocamere digitali per la visione a 360°, la connessione con Apple CarPlay e Android Auto, e la navigazione connessa. Raffinatezza ed eleganza si fondono nell’allestimento Opéra, che si pone al vertice della gamma e prevede, tra le altre cose, sospensioni attive e guida semiautonoma di livello 2.

La collezione Esprit De Voyage, invece, offre interni dai colori chiari e brillanti con sedili interamente in pelle Nappa grigio perla, così come la consolle centrale, il cruscotto ed il rivestimento del pannello porta. Sotto il cofano c’è la power unit ibrida plug-in della E-Tense 4x4 da 360 cv formata da un motore termico a 4 cilindri da 200 cavalli, e da due propulsori elettrici da 110 CV e 113 cv (il primo integrato nel cambio anteriore ed il secondo collegato all’asse posteriore). La batteria da 15,6 kWh garantisce un’autonomia di 62 km nel ciclo combinato WLTP, mentre la vettura è autolimitata a 250 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. I prezzi partono da 64.400 euro.