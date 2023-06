Fenomeno DR: ora l’Oriente è made in Italy. Il Gruppo molisano rafforza la sua presenza in tutti i segmenti di mercato

Piccola realtà, grande crescita. È questa la condizione attuale della DR, l’azienda molisana imparentata con i cinesi di Chery, Jac Motors e Baic, che ha intrapreso sin dal 2016 un piano di espansione approdato nel 2022 alla conquista di una quota di mercato che ha sfiorato il 2% (1,86%), con una crescita pari al 192,76%. A questi exploit ha fatto seguito la partenza sprint nel 2023 (primo trimestre chiuso con 8.110 immatricolazioni, pari a un aumento del 78,3% sullo stesso periodo del 2022) e il lancio di due nuovi marchi: Ickx (dedicato ai veicoli fuoristrada) e Sportequipe. Il fatturato del gruppo ha raggiunto i 448 milioni di euro, e di pari passo sono cresciuti gli investimenti strutturali.

Oggi lo stabilimento di Macchia d’Isernia vanta quattro linee di assemblaggio e lavora su tre turni, garantendo una produzione mensile fino a 5.000 unità. È stato inoltre potenziato il centro ricerca e sviluppo con annesso centro stile ed è in fase di completamento il nuovo magazzino ricambi automatizzato.

«Siamo in un momento molto buono anche dal punto di vista del network di vendita – dice il patron Massimo Di Risio – . La rete italiana di DR ed EVO conta al momento circa 200 dealer e nel frattempo stiamo costruendo quella dedicata ai due nuovi brand. Inoltre abbiamo avviato il piano di crescita sui mercati esteri, partendo da quello spagnolo.

Proprio in questa ottica è stato da poco ingaggiato, nello staff dirigenziale, Enrico Atanasio, manager di provata esperienza con un passato in General Motors, MG Rover Group, Fiat Chrysler e Audi. Ed è in questo contesto rassicurante che hanno fatto, o stanno per fare, il loro debutto sulla scena alcune novità tutte da scoprire. «Con il lancio dei due nuovi brand premium, Sportequipe e ICKX, abbiamo ora 4 marchi per un totale di 17 modelli» dice Di Risio, sottolineando la capacità di spaziare tra una city car full-electric (la EVO1), i Suv di medie e grandi dimensioni e il nuovo maxi pick-up a cinque posti.

Tra i modelli già sul mercato e i nuovi in arrivo, nel corso del 2023 entrano dunque a far parte della gamma molisana la DR 3.0, la DR 7.0 e il possente maxi pick-up, modelli che affiancheranno le vetture già presenti in listino, dalla DR 4 (quarto modello con alimentazione GPL più venduto in Italia nel 2022) alle DR 5.0 e DR 6.0 ora disponibili anche con cambio automatico a 9 marce. Il marchio Sportequipe si propone sul mercato con una gamma ben articolata che comprende i tre nuovi Suv contrassegnati dai numeri 5, 6 e 7.

A partire dal secondo semestre arriverà poi la succitata DR 1.0 EV, citycar elettrica lunga appena 3,2 metri (poco più di una Smart, ma con 4 posti) in grado di assicurare 294 km di autonomia nel ciclo urbano e 210 km in quello misto, e con possibilità di extended range. A seguire arriveranno anche la Sportequipe 1 e la Sportequipe 8, Suv a 7 posti con alimentazione ibrida plug-in.