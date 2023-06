Peugeot, inizia una nuova era. La casa francese è pronta al grande salto

Peugeot sfodera una carrellata di novità in attesa dell’appuntamento più importante, quello di settembre con la terza generazione della 3008, che segnerà di fatto uno spartiacque per la Casa. Nell’estate 2023 i clienti potranno toccare con mano le migliorie annunciate durante i mesi precedenti, che hanno interessato svariati modelli, a partire dal restyling dell’ammiraglia 508. La berlina francese, assieme alla relativa variante station wagon, ha ricevuto una rinfrescata nella linea, uniformandosi all’ultimo linguaggio stilistico del brand, con il nuovo logo e la calandra centrale integrata nel paraurti. Aggiornato anche l’infotainment, con schermo da 10 pollici centrale, mentre rimane invariata la gamma motori, che punta su unità diesel, benzina e su tre powertrain ibridi plug-in, con potenze di 180, 225 e 360 cavalli (quest’ultimo step è riservato alla sportiva PSE). Gli affinamenti proseguono con l’arrivo di una propulsione mild hybrid sulla 3008 e sulla 5008, una soluzione totalmente inedita per i modelli sviluppati sotto l’ala dell’ex gruppo PSA. Nello specifico le Peugeot 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 sfruttano un’evoluzione del classico tre cilindri da 1,2 litri turbo PureTech, abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti, che integra al suo interno un motore elettrico, per una potenza massima di 136 cavalli.

Si tratta di un mild hybrid di ultima generazione che, grazie al sistema a 48 volt e alla batteria da 0,89 kWh di capacità, permette di ridurre i consumi del 15% rispetto alle versioni puramente termiche, con la capacità di viaggiare per oltre il 50% del tempo a zero emissioni durante la marcia cittadina fino alla velocità di 30 km/h. Questa motorizzazione verrà gradualmente offerta anche su altri modelli Peugeot, a partire dalla rinnovata 2008 (sulla quale arriverà nel corso del 2024). Il suv più piccolo della Casa, nonché il suo più venduto in Europa (150.287 unità nel 2022, stando ai dati di Car Industry Analysis), è andato incontro a un restyling di sostanza, dopo 4 anni dal lancio della seconda generazione, nel 2019. I cambiamenti hanno interessato l’estetica, resa più aggressiva e spigolosa, e gli interni, ora più tech grazie al nuovo schermo touch da 10 pollici, ripreso direttamente da quello dell’ammiraglia 508. Modifiche di sostanza hanno poi riguardato la variante elettrica del crossover, la e-2008, sulla quale debutta il powertrain di nuova generazione, già visto sulla e-208. Sul suv elettrico, quindi, la potenza passa da 136 a 156 cavalli e la capacità della batteria sale da 50 a 54 kWh. Come risultato, l’autonomia massima raggiunge i 406 chilometri (nel ciclo misto WLTP), contro i 345 chilometri della versione precedente. Tante novità che sono solo l’antipasto rispetto a quello che accadrà a settembre, quando Peugeot svelerà la nuova generazione del suv di segmento C 3008. Un momento fondamentale visto che all’erede del modello è affidato il compito di portare al debutto la nuova piattaforma nativa elettrica STLA Medium, sviluppata dopo la fusione che ha dato vita al gruppo Stellantis. Questa nuova architettura potrebbe implicare una piccola rivoluzione copernicana nel modo di concepire le auto elettriche perché, pur essendo “Bev-centric” ed “Electric by design” (come la definisce il gruppo), secondo le indiscrezioni non sarebbe “Bev-only”.

In altre parole, si tratterebbe di un pianale pensato principalmente per l’elettrico, in grado di ospitare powertrain a una o a due unità e trazione integrale, che tuttavia potrebbe essere compatibile anche con motorizzazioni ibride. Informazioni certe riguardo i dettagli tecnici della futura 3008 saranno diffuse solo tra qualche mese. Nel frattempo, la Casa ha rivelato che si tratterà di un suv fastback a trazione elettrica e che nella sua versione più avanzata potrà offrire fino a 700 chilometri di autonomia (probabile, quindi, la presenza di più tagli di batteria). Peugeot si è spinta persino a pubblicare la prima foto della nuova 3008 che ne raffigura gli interni, dominati dal nuovo Panoramic i-Cockpit, uno schermo curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua sopra la plancia, oltre a un nuovo volante con feedback tattile. Appuntamento quindi al prossimo settembre, anche se la vettura arriverà probabilmente nelle concessionarie dal 2024.